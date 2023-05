Salvaje ataque de perros a una nena en Córdoba: su estado es "delicado"

El trágico incidente ocurrió este domingo y la niña permanece internada en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, conectada a un respirador artificial y en estado delicado.

Una niña de nueve años resultó gravemente herida y sufrió la amputación de uno de sus brazos, luego de ser atacada por cuatro perros que pertenecían a familiares y fueron sacrificados. La nena se encuentra hospitalizada en la localidad cordobesa de Valle Hermoso de Punilla y su estado es "delicado".

El trágico incidente ocurrió este domingo y la niña, que es oriunda del partido bonaerense de Pilar y en el momento del hecho se encontraba en la casa de una tía abuela, permanece internada en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, conectada a un respirador artificial y en estado delicado. La abuela de la menor sostuvo que asistió al cumpleaños de una hermana y decidió llevar a su nieta.

"Éramos muchos, estábamos comiendo y no sabemos que pasó. Fueron segundos y al ser varios animales grandes y obvio el cuerpo tan chiquito", contó la mujer. "Son cuatro perros grandes bien cuidados. No sabemos qué pasó. Fue un segundo", expresó en diálogo con LV3, al tiempo que aseguró que no era la primera vez que su nieta visitaba la casa.

"Eran cuatro perros. Eran de mi hermana, perros bien cuidados, vacunados. No es la primera vez que la ven a la nena, la conocen. Ella está grave y llegó con el bracito amputado", indicó a la mujer. La niña fue derivada al centro asistencial de la capital cordobesa desde el hospital de Valle Hermoso.

"Ingresa luego de haber sufrido ataque de perros presentando amputación miembro superior izquierdo, contusiones pulmonares, lesiones en el cuero cabelludo, desinserción de los pabellones auriculares. Ingresa a quirófano y luego a terapia. Se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica", detalló la directora del centro asistencial, Verónica Petri.

En tanto, se produjo otro incidente similar en el barrio Nueva Esperanza, de la ciudad de Cordoba, donde un niño de 11 años fue lesionado también por un perro. El menor fue asistido en un dispensario de Sol Naciente y tiene heridas en un pie, el glúteo y la mano derecha.