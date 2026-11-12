Del ataque a mujeres trans a las terapias de conversión: así se busca disciplinar a las identidades que "no encajan" en la era Milei

Durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, después de los festejos de Halloween, un grupo de entre 50 y 150 varones jóvenes, que circulaba en bicicleta, atacó y agredió, física y verbalmente, a trabajadoras sexuales travestis y trans que se encontraban en la zona de avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en los Bosques de Palermo. Según las imágenes que trascendieron y los testimonios de las propias víctimas, los agresores las rodearon para que no pudieran escapar, y utilizaron palos, ramas, conos de tránsito y otros elementos para golpearlas, mientras la policía alrededor no hacía nada para impedirlo. Producto de la violencia, al menos seis mujeres resultaron heridas, una de ellas con una lesión grave en una oreja. La Fiscalía porteña especializada en discriminación abrió una investigación de oficio y organizaciones de la comunidad LGBT+ presentaron denuncias penales.

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La agresión no solo fue organizada de forma premeditada, sino que fue filmada por varios de los atacantes que luego compartieron los videos y fotos, junto con expresiones de odio y transfobicas, como un contenido más de redes sociales con cierto perfil humorístico, y hasta anecdótico. Con la rápida viralización, la noticia sobre una "cacería contra travestis y mujeres trans” generó revuelo y una profunda indignación social por la gravedad del delito, pero sobre todo porque las imágenes delatan un proceso de naturalización y hasta un clima de celebración (y posible monetización) cuando se trata de crímenes de odio. Además de golpear, el objetivo de los agresores era exponer a las víctimas, convertir su sufrimiento en entretenimiento y hacer de la humillación una demostración pública de poder.

La que quedó oculta, atrás del ataque en sí mismo, fue la violencia estructural que padecen estas mujeres todos los días, realidad que no empieza ni termina cuando son atacadas o golpeadas. La violencia contra el colectivo LGBT+, que se potencia particularmente contra las mujeres travesti trans, es continuada, atraviesa sus vidas y se siente en el cuerpo mucho antes de llegar a la agresión física. Las razones por las cuales, en Argentina, la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis se estima entre los 35 y los 40 años, por la exclusión, la violencia económica, la discriminación, el hostigamiento policial, y la violencia institucional, características que se materializan en las dificultades históricas de acceso a derechos como la educación, la vivienda digna, la salud o un trabajo formal. Todo esto las empuja en una proporción significativa a contextos de extrema vulnerabilidad desde edades tempranas. Las condiciones en las que muchas terminan ejerciendo el trabajo sexual también están atravesadas por esa desigualdad estructural, lo que no significa desconocer su capacidad de agencia, sino comprender que esas decisiones las toman en contextos sociales límites y desiguales.

Las imágenes de Palermo generaron conmoción social y la instalación del tema en agenda porque aquella violencia, para ellas cotidiana, se volvió notablemente visible, de manera brutal, una realidad que para buena parte de la sociedad no existía o estaba fuera de su campo de visión. El ataque no fue el comienzo de esa violencia, que opera de manera cotidiana, institucional y económica, sino una expresión más extrema y espectacularizada, que obligó a muchos sectores a reconocerla como acontecimiento físico, explícito y viral. De hecho, después se supo que algunas de las trabajadoras sexuales ya habían denunciado situaciones similares de hostigamiento y persecución desde hacía más de un año atrás. Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, denunció que existen registros de agresiones, en videos y mensajes, que evidencian una modalidad reiterada: grupos de jóvenes que se acercaban a intimidarlas, las filmaban y luego difundían las imágenes en redes sociales.

El clima político y la legitimación de la discriminación

El ataque se produjo en un contexto social y político de aumento de los crímenes de odio y las distintas formas de violencia contra mujeres y personas LGBT+. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante 2025 se registraron 227 casos, un 62% más que en 2024, y 260 en lo que va de 2026, casi 40 más que en todo 2025. Los datos nos dejan cifras escalofriantes que solo se explican como parte de un problema social y colectivo: en la Argentina de Milei se comete un crimen de odio cada 38 horas, y las mujeres trans y travestis concentran el 62,5% del total. Además, según el relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va de 2026 ya se contabilizaron nueve transfemicidios.

La violencia contra las diversidades se sostiene en prejuicios, desigualdades materiales, prácticas institucionales discriminatorias, políticas públicas y discursos, incluso oficiales, que identifican en determinadas identidades y sujetos una suerte de enemigos internos y amenaza al orden social. En ese escenario, las declaraciones de funcionarios, referentes de la derecha y dirigentes políticos adquieren peso específico y un gran responsabilidad en el traslado del plano simbólico al físico. Sin ir más lejos cabe recordar que en el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2025, el Presidente Javier Milei llegó a vincular la llamada “ideología de género” con el abuso infantil y la pedofilia, y presentó las reivindicaciones de las diversidades como una amenaza para la sociedad.

La violencia institucional no se expresa únicamente a través de una medida concreta o la eliminación de un programa, sino también cuando desde el poder se presenta a la diversidad como una imposición ideológica, se estigmatiza a una comunidad como peligrosa, se debilita el reconocimiento social y efectivo de sus derechos, y se amplían los márgenes de tolerancia frente a la discriminación y el castigo social. Los discursos de odio, potenciados por los algoritmos y el diseño mismo de las redes sociales, operan construyendo un clima de odio y violencia en el que determinados grupos quedan señalados como indeseables, sospechosos, o responsables de una supuesta degradación social.

Las terapias de conversión: cuando la diferencia se presenta como un problema que hay que corregir

Hay un escena social y cultural que se produce en paralelo, aunque de forma menos visible y sutil, y mantiene una lógica y un mensaje similar de disciplinamiento al aumento de la violencia y el ataque discursivo constante contra las disidencias: la persistencia de las llamadas terapias de conversión. Estas prácticas que se venden y promocionan bajo distintas denominaciones y etiquetas New Age como retiros de sanación, procesos de restauración espiritual o acompañamiento emocional, continúan existiendo aun hoy en el siglo XXI y buscan modificar, reprimir o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

Al respecto una investigación titulada “Putos antidiseño”, de la periodista María Florencia Alcaraz en Revista Anfibia, reconstruye el funcionamiento de algunos de estos espacios y las ideas que los sostienen. A partir de una experiencia de inmersión que hizo la periodista en un retiro evangélico de restauración, la nota analiza que ciertas organizaciones presentan la heterosexualidad como parte de un supuesto “diseño original” y consideran que cualquier orientación sexual que se aparte de ese modelo binario, formado por un varón y una mujer, constituye una desviación que debe ser reparada. El perfil al que apuntan es jóvenes porteños de entre 19 y 24 años, y llegan a pedir sumas de hasta $200.000 para "curar" o "restaurar", y varios eufemismos más, la homosexualidad.

La eficacia de la operación reside en que suele presentarse, no como una imposición, sino como ayuda espiritual o recuperación emocional. Para ello se simplifican las biografías y singularidades, se niegan los procesos históricos, y se atribuye la orientación sexual o identidad de una persona a experiencias traumáticas, abusos o carencias afectivas, y se propone un camino de oración, aislamiento, acompañamiento o intervención religiosa para modificar aquello que se considera un problema o un síntoma. Dado que la evidencia científica y el debate político es claro al respecto, la homosexualidad no es una enfermedad y no existe fundamento científico o sanitario para intentar modificar la identidad de género de una persona, los clientes de estos negocios terminan siendo víctimas de formas de violencia, consejerías forzadas, ayunos prolongados o rituales de inmovilización física, todas prácticas de trato cruel, inhumano o degradante, con las graves consecuencias que pueden generar: sufrimiento psicológico, sentimiento de culpa, vergüenza y la distorsión de la propia identidad, padecimientos mentales como ansiedad severa, depresión y altos niveles de angustia, y aislamiento, entre otros efectos.

El disciplinamiento de quienes no encajan

Si vinculamos ambas expresiones de la época, podemos observar que aparece una misma operación continuada, aunque con distintos métodos: la construcción de una mirada criminalizadora o culpabilizadora de las identidades disidentes o que se apartan de la norma. La agresión física en Palermo, la exclusión económica y la violencia institucional, los discursos políticos que presentan la diversidad como una amenaza y las terapias de reconversión que intentan modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona son modalidades diferentes, pero transmiten un mensaje parecido: si no encajas en el modelo establecido, el problema sos vos.

De hecho, según los resultados del primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica, realizado en 2026 por distintos Institutos dependientes de Universidades Nacionales como el Comahue, Salta, Córdoba, San Martín, y el propio CONICET, entre el 10 y el 15% de las personas encuestadas sufrió presiones o intentos sistemáticos para modificar, reprimir o curar su orientación sexual o identidad de género.

El efecto de ese mensaje es individualizante y frustrante para cualquier persona que no es representada por la norma social, y al mismo tiempo genera fragmentación social y desmovilización política: en lugar de preguntarnos cómo transformar las instituciones, el estado, las leyes y el sentido común para garantizar la plena vida y derechos de esos sujetos, se instala la idea de que son esas personas las que tienen que cambiar, corregirse, ocultarse, adaptarse o resignarse a ser objeto de violencia. La responsabilidad se desplaza desde una sociedad que discrimina hacia quienes padecen esa discriminación, la violencia aparece como una forma de advertencia, y la corrección como una supuesta solución.