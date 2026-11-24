Un nuevo episodio de violencia homofóbica conmociona a la provincia de Córdoba. Un hombre de 32 años, identificado como Nicolás Maldonado, denunció que fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes durante la madrugada del domingo en Despeñaderos, sobre la avenida San Martín.

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Según su relato, todo comenzó cuando intentó intervenir en una discusión entre adolescentes que salían de una fiesta de 15, momento en el cual recibió insultos vinculados a su orientación sexual. La agresión quedó registrada en diversos videos que se viralizaron por medio de las redes sociales y fueron claves para identificar a los presuntos responsables.

La Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, avanza con la causa para determinar si la orientación sexual de la víctima fue el móvil del ataque. Por el hecho, un joven de 18 años quedó detenido y acusado de lesiones leves doblemente calificadas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por estar motivadas en la orientación sexual de la víctima.

Además, ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados y serán imputados en la misma investigación. El fiscal ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de nuevas declaraciones para precisar las circunstancias previas al ataque.

"Me agarraron a puñetes y patadas en la cabeza"

En diálogo con la prensa, Nicolás reconstruyó con crudeza los momentos de violencia que vivió. "Me agarraron a puñetes y a patadas en la cabeza", relató al describir cómo, tras los insultos, un adolescente intentó golpearlo por la espalda y seguido de ello, se sumaron otras personas.

El hombre contó que buscó alejarse y corrió hasta un kiosco cercano pero fue alcanzado por sus atacantes, cayó al suelo y recibió golpes en el rostro y patadas en la cabeza. "Traté de correr y de salir, pero no pude porque me seguían y me volvían a pegar. Ahí mi pareja se mete, me abraza y me dejan de pegar y se van", agregó.

El relato de Nicolás también ahonda en el origen del conflicto. Según contó, intervino porque creyó que uno de los jóvenes le faltaba el respeto a dos chicas pero una de las adolescentes le respondió de mala manera. "Me dice 'vos callate la boca, viejo' y me empieza a decir 'puto', 'maricón'. Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reaccioné, le pegué y ahí se me vino la multitud", detalló.

La versión policial, en cambio, indica que él y su pareja intentaron separar una pelea entre adolescentes, aunque la investigación busca esclarecer los hechos.

Repudio municipal y antecedentes

La Municipalidad de Despeñaderos se pronunció rápidamente a través de un comunicado en el que expresó su "más enérgico repudio" a lo ocurrido. "Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad", señalaron las autoridades locales. Además informó que sus equipos técnicos están acompañando a la familia de Nicolás y colaborando con las autoridades policiales y judiciales. También convocaron a las familias de la localidad a reflexionar y rechazar este tipo de actos.

Este episodio se conoce semanas después de otro ataque homofóbico en la provincia. A comienzos de noviembre, dos hombres propietarios de un bar en La Granja denunciaron haber sido atacados con un machete por una persona con la que mantenían un conflicto por el alquiler de un local comercial.

Según su testimonio, el agresor profirió insultos vinculados con su orientación sexual y amenazas de muerte. Si bien se trata de hechos distintos, ambos expedientes incluyen denuncias por presunta violencia motivada por la orientación sexual de las víctimas, lo que enciende las alarmas sobre la discriminación en la región.