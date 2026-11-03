“Lo que quiero que quede claro es que no fueron ni cincuenta ni sesenta, fueron por lo menos cien, o más, ciento cincuenta, era un huracán, encerraron a las chicas y no tenían cómo salir porque eran tantos que cortaron toda la avenida Ombú y también las podían rodear por atrás”, cuenta Leticia, estudiante de Derecho de la UBA y trabajadora sexual. Leticia es trans y vive en el Hotel Gondolín desde que llegó de Salta. Nunca vio algo así, lo reitera las veces que puede, “porque hay tipos que vienen y agreden, pero de a dos o tres. Y nosotras sabemos defendernos, pero esto era una cosa impresionante”. Esto que sucedió en la madrugada del lunes fue un ataque coordinado y eso es lo que se sale de escala de este hecho en el que al menos seis mujeres trans fueron heridas, tres de ellas tuvieron que ser asistidas en el Hospital Fernández y otras prefirieron ponerse a resguardo por su cuenta.

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La evidencia de la organización no sólo la da la masividad sino la coordinación del ataque. Leticia cuenta que ella estaba parada en esa avenida que termina en un portón blanco de grandes rejas, una entrada simbólica al parque no está enrejado. Es una avenida ancha, de doble mano donde suelen estar las trabajadoras sexuales de la zona. “Al principio empezaron a reunirse y a insultar, a agredir más verbalmente para que las chicas respondan. Yo escuché cómo empezaba a escalar pero cuando vi la cantidad que eran empecé a retroceder y me metí para el bosque, me alejé para protegerme”, cuenta Leticia. Eso no le impidió ver la escena dantesca de una multitud de varones jóvenes rodeando a sus compañeras.

La politóloga Gabriela Ivy, que comparte análisis políticos en redes, fue de las primeras en alertar sobre lo que había pasado la madrugada del lunes. Recibió el video que había grabado una de las chicas agredidas. Ivy también empezó a rastrear cuentas que compartían ese contenido y que llevan a grupos de riders y bikers -ciclistas que hacen distintos tipos de recorridos o acrobacias- que se juntan para compartir circuitos en lo que llaman “la nocturna”. Y es así como etiquetan a los videos que compartieron sobre el ataque algunos de ellos que lejos de intimidarse, tienen registro del ataque fijado. Aun así, cuentas conectadas hicieron un descargo anunciando que se había sumado mucha gente a su recorrido que no era del grupo; lo que no evitó que compartan los videos del ataque.

“El odio está aumentando contra nuestra comunidad, nos damos cuenta, nos llega de todas las provincias. Lo promueven desde arriba”, dice Leticia y cuenta cómo la policía también fue testigo del hecho, que estaban merodeando por la zona “pero para la policía no existimos más que para que nos repriman, no les importó nada. Mis compañeras salieron heridas, había una toda ensangrentada y no la auxiliaron”. Tampoco es que llamaron refuerzos ni que la escena se detuvo por su intervención. Leticia no sabe cuánto duró la agresión, está segura de que no levantaron proyectiles de la calle, que tenían cosas con las que golpear. De hecho se ve en algún video que alguien blande una cadena.

La agresión coordinada se produce en la misma semana en la Marcha del Orgullo se instalará en el centro de Buenos Aires, con un recorrido que todavía no está claro dada la visita del Papa y el anuncio de que se cerraría toda la zona de Avenida de Mayo, desde el Obelisco hacia el bajo, pero sin confirmación oficial de las organizaciones que se sentaron con Jorge Macri para esta negociación. Nadie del Gobierno de la Ciudad se pronunció hasta ahora sobre el hecho que sucedió a la vista de las múltiples cámaras instaladas en los bosques de Palermo. Vale la pena recordar que la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, se ha pronunciado por la inexistencia de las personas trans ya que afirmó reconocer “solo dos sexos”. También que el Gobierno de la Ciudad retiró todos los materiales de Educación Sexual Integral de las escuelas con el objetivo de revisarlos pero sin más noticias.

Mañana miércoles algunas de las chicas agredidas junto a la Asociación Hotel Gondolín -una vivienda colectiva histórica del colectivo travesti trans-, a Ammar y a las Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo radicarán la denuncia formal en fiscalía. También se prevé una acción de reparación para mujeres trans agredidas. Verse en los videos que se multiplican en redes las deja más vulnerables, volver al lugar, acompañadas y reconocidas es una forma de fortalecimiento colectivo.