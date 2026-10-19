Así es la Obra Urbana Vial del año: está en Córdoba y facilita el acceso a la circulación

La Asociación Argentina de Carreteras eligió al altonivel de Valle Escondido de Córdoba como la Obra Vial Urbana del Año.

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La infraestructura se encuentra en el noroeste de la capital provincial, en el cruce de las avenidas República de China y Ejército Argentino, sobre la zona urbana de la Ruta Provincial E-55. Su diseño permite separar los movimientos de tránsito que antes debían resolverse en una intersección semaforizada.

Habilitada en abril, la construcción del altonivel de Valle Escondido estuvo a cargo del Gobierno provincial, a través de la empresa Caminos de las Sierras. El premio se entregó durante la celebración del Día del Camino, en una ceremonia realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo es el altonivel de Valle Escondido, la Obra Vial Urbana del año?

El proyecto cuenta con un viaducto curvo de 145 metros de extensión, conectado a dos ramales de acceso construidos en terraplén. El ascendente tiene 200 metros de longitud y el descendente, 112 metros, con muros laterales de hormigón para contener la estructura. La inversión total fue de $16.500 millones.

La intervención permite que los vehículos que salen de Valle Escondido se incorporen a la avenida Ejército Argentino sin depender del cruce semaforizado anterior. También facilita la circulación de quienes llegan desde La Calera y buscan acceder a la avenida Circunvalación o al centro de Córdoba.

Los trabajos incluyeron una pasarela peatonal para facilitar el cruce seguro de la ruta a quienes utilizan el transporte público. Además, se amplió la avenida Ejército Argentino con un tercer carril en sentido de ingreso a la capital provincial, desde la bajada del viaducto hasta la intersección con la calle Cagliero.

El proyecto se completó con obras hidráulicas, iluminación, señalización, demarcación vial y forestación. Estas intervenciones complementarias forman parte de la adecuación del entorno y de las condiciones de circulación en uno de los accesos del sector noroeste de la ciudad.

La distinción fue recibida por Julio Bañuelos, presidente de Caminos de las Sierras, e Isaac Rahmane, vicepresidente de la empresa, durante la ceremonia organizada por la Asociación Argentina de Carreteras por el Día del Camino.