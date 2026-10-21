De asesor de Milei a sufrir la crisis: el drama de un empresario textil que enfrenta un concurso preventivo

En medio de la crisis económica, una reconocida textil entró en concurso preventivo. Su dueño fue asesor de Javier Milei, pero hoy sufre las consecuencias de la caída del consumo y la apertura de importaciones.

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La Justicia de La Rioja decretó la apertura del concurso del empresario textil Teodoro “Teddy” Karagozian, referente del grupo TN Platex. La resolución fue firmada por el juez Walter Peralta, luego de que el empresario presentara el pedido el 26 de junio para reordenar sus compromisos financieros.

El proceso tramitará ante la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de La Rioja. Allí también se lleva adelante el concurso preventivo de Hilado SA, compañía que forma parte de TN Platex y que solicitó la reestructuración de sus pasivos en febrero.

En aquel momento, la empresa planteó que buscaba sostener la continuidad operativa de sus plantas industriales frente al deterioro de sus negocios. Entre los factores que señaló para explicar sus dificultades se encuentran la retracción del consumo interno y la competencia de productos importados, dos variables que presionan sobre la actividad de la industria textil local.

La resolución judicial estableció el 30 de noviembre como fecha límite para que los acreedores de Karagozian presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura designada en el expediente. Ese paso permitirá determinar cuáles son las deudas reconocidas dentro del proceso y avanzar con el análisis de la situación patrimonial.

El cronograma continuará durante 2027. La sindicatura deberá presentar su informe individual el 10 de febrero, mientras que el informe general tiene como fecha prevista el 12 de marzo. Esos documentos serán parte de la evaluación de los pasivos y de las alternativas para negociar con los acreedores, con el objetivo de evitar una eventual quiebra.

De asesor de Milei a sufrir crisis

Karagozian también tuvo participación en el ámbito político y económico durante el gobierno de Javier Milei. Integró el Consejo de Asesores Económicos del Presidente, pero dejó ese espacio después de cuestionar aspectos del programa económico oficial. La salida fue comunicada por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X. “Ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian”, publicó, en referencia a la determinación de Demian Reidel, quien encabezaba el organismo.

Economista y empresario, Karagozian estuvo al frente como CEO de la compañía fundada por su padre en 1979, hasta que cedió el puesto a su hijo Tomás. También publicó libros en los que propuso reformas tributarias y un seguro empresarial como alternativa para modificar el sistema de indemnizaciones laborales.