Asesino serial de Córdoba y CABA: qué reveló la autopsia al cuerpo de la trabajadora sexual que complica al acusado

La autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández , la trabajadora sexual hallada muerta el domingo en un departamento de Retiro, confirmó que fue asesinada por asfixia mecánica por compresión. El estudio aportó además un dato que no había surgido en la escena del crimen: la mujer tenía lesiones defensivas leves en las muñecas, lo que indica que forcejeó con su agresor.

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Por el caso está detenido Renato Iván Tabella, señalado como principal sospechoso y acusado también del femicidio de Daniela Villalba, otra trabajadora sexual asesinada en la ciudad de Córdoba.

Qué determinó la autopsia de Tatiana Fernández

Los forenses de la Morgue Judicial de la calle Viamonte entregaron el lunes por la tarde el resultado preliminar. Además de establecer la causa de muerte, descartaron signos compatibles con un abuso sexual, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

El primer análisis, hecho en el departamento, no había detectado lesiones significativas en el cuerpo. Las marcas en las muñecas aparecieron recién durante la autopsia.

Tatiana fue encontrada el domingo por la mañana en una cama de dos plazas, desnuda y cubierta con una sábana, en un departamento de la calle Libertad al 1200. En la habitación, los investigadores levantaron 17 piezas de evidencia que podrán usarse en la causa, entre ellas un rastro de ADN que será posible peritar.

Cómo llegaron a Renato Iván Tabella

Igual que en el crimen de Villalba, el celular de la víctima no estaba en el lugar. Otra trabajadora sexual que compartía el departamento con Tatiana fue quien dio aviso de su muerte. Y aportó a la causa un número de teléfono que sería de Tabella y que empezaba con una característica de Córdoba.

Ese dato puso en alerta a la Justicia. El fiscal Matías Di Lello ordenó rastrear las cámaras de seguridad y cruzar los registros de antenas telefónicas, y así se reconstruyó el recorrido que terminó en un hotel de Montserrat. Las cámaras de la entrada del edificio de la calle Libertad también habían registrado al acusado.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo detuvo la noche del domingo en el hotel Centro 1555, tras un pedido de allanamiento del fiscal, en un expediente a cargo del juez Guillermo Rongo.

El vínculo con el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba

Tabella también está acusado por el crimen de Daniela Villalba, trabajadora sexual y madre de un hijo, asesinada en la capital cordobesa. Se espera que en las próximas horas sea indagado y luego trasladado a Córdoba para responder por ese asesinato.