Arteba gratis para jubilados: cómo disfrutar de la feria de arte contemporáneo sin costo en La Rural

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires podrán visitar la Feria Arteba 2026 completamente gratis. Se trata de una propuesta para los beneficiarios del Pase Cultural que podrán recorrer la 35.ª edición de la feria de arte contemporáneo más importante de la Argentina y una de las más destacadas de América Latina sin costo.

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Así será Arteba 2026: la feria de arte contemporáneo

La feria Arteba se realizará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural de Palermo (Av. Sarmiento 2704, Ciudad de Buenos Aires).

Se trata de una feria que reúne a galerías de arte y proyectos artísticos, ideal para artistas, galeristas, coleccionistas, curadores y también quienes desean conocer y aprender más sobre el arte latinoamericano.

Los jubilados podrán solicitar las entradas gratis mediante un formulario online

Los horarios de la feria son los siguientes:

Viernes 30 de octubre: de 14 a 21 horas.

Sábado 31 de octubre: de 14 a 21 horas.

Domingo 1 de noviembre: de 14 a 20 horas.

Cómo acceder a las entradas gratis de Arteba

Las entradas gratis son un beneficio exclusivo para la comunidad de Pase Cultural, tanto jubilados como docentes y estudiantes. Sin embargo, es con cupo limitado y la asignación se da por orden de inscripción.

Solo hay que completar el formulario online de inscripción. Cada entrada es válida para un solo día de la feria. Quienes deseen asistir en más de una jornada deberán hacer una reserva para cada fecha. Ante cualquier duda o consulta, se puede escribir a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

Los jubilados que no logren completar el formulario a tiempo o no consigan lugar, pueden comprar las entradas con un 50% de descuento de manera presencial en la boletería (Av. Sarmiento 2704, CABA).