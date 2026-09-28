Es argentino y cruza la quebrada a casi 5 mil metros de altura: así es el primer tren eléctrico de América Latina

Lanzado en 2024 y con más de 90.000 turistas que ya disfrutaron de su recorrido, el Tren Solar de la Quebrada se consolida como uno de los nuevos atractivos del norte argentino para descubrir los paisajes, pueblos y cultura de Jujuy.

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La formación atraviesa la Quebrada de Humahuaca y conecta seis localidades a través de un recorrido de 42 kilómetros que permite adentrase en Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara.

Íntegramente sustentable, se encuentra equipado con 6 baterías de litio de última generación y una batería auxiliar de respaldo, además de una autonomía de 100 a 120 km, ofreciendo así un viaje sin emisiones contaminantes.

¿Cómo es el recorrido del Tren Solar de la Quebrada?

La Experiencia 360° propone un circuito de unas 10 horas por las seis estaciones del Tren Solar de la Quebrada, con guía especializado, paradas programadas y tiempo libre para recorrer cada destino. El itinerario comienza en Volcán, a 2084 metros sobre el nivel del mar, y continúa por Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara.

Entre los puntos destacados aparece Purmamarca, conocido por el Cerro de los Siete Colores y sus calles de adobe, mientras que Maimará ofrece vistas de sus formaciones montañosas y Tilcara concentra parte de los principales atractivos culturales de la Quebrada. Tumbaya y Posta de Hornillos completan el circuito con una escala en otros sectores del corredor jujeño.

Para quienes buscan una salida más corta existe la Experiencia 180°, que parte de Purmamarca y permite elegir entre Maimará o Volcán como destino antes del regreso. Las alternativas tienen una duración de entre una hora y media y dos horas y media, de acuerdo con el trayecto elegido.

La formación utiliza baterías de litio y propulsión eléctrica, con un diseño que incorpora amplias superficies vidriadas para apreciar el paisaje durante el viaje. La energía solar forma parte del sistema de abastecimiento que permite su funcionamiento.

El acceso también puede combinarse con traslados desde San Salvador de Jujuy y Salta, una opción destinada a quienes llegan a la región sin vehículo propio y quieren incorporar la experiencia ferroviaria a su recorrido por la Quebrada de Humahuaca.

¿Cuánto salen los boletos al Tren Solar por la Quebrada?

Para el fin de semana largo de octubre 2026, los precios de los boletos para viajar en el Tren Solar de la Quebrada varían conforme al punto de salida, tipo de itinerario seleccionado y lugar de residencia del visitante.

Experiencia 360°

Origen Destino Tarifa General Salta Capital (con traslado) Volcán $ 143.000 San Salvador de Jujuy (con traslado) Volcán $ 125.000 Volcan (sin traslado) Volcán $ 90.000

Experiencia 180°

Origen Destino Tarifa General Purmamarca Maimará $ 50.000 Purmamarca Volcán $ 50.000

¿Cómo comprar los boletos para viajar en el Tren Solar de la Quebrada?

Los boletos para viajar en el Tren Solar de la Quebrada se pueden adquirir a través del sitio oficial: www.trensolar.com.ar.