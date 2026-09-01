Un argentino de 29 años inventó el "cemento magnético": una mezcla capaz de sostener objetos imantados sin tener que agujerear las paredes

El diseñador industrial Marcos Secchi, de 29 años y oriundo de Salta, ganó relevancia en redes sociales tras desarrollar un cemento "magnético". Se trata de IronPlac, un producto que revoluciona los materiales de construcción y facilita la decoración de interiores: ya no hace falta agujerar la pared para colgar cuadros, estantes u otros objetos.

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Cómo funciona el cemento "magnético": los detalles del desarrollo de IronPlac

El invento surgió del problema que llega al querer decorar una pared recién pintada. ¿Por qué es necesario perforar una pared para colgar un objeto? Así, el joven salteño comenzó a investigar y experimentar por más de un año y medio hasta que encontró la fórmula perfecta de IronPlac: un material compuesto por minerales y ferrosos capaz de otorgarle a la pared propiedades magnéticas.

Secchi inventó un cemento que se aplica como un revoque fino, tanto en construcciones nuevas como sobre paredes ya existentes. Una vez que la mezcla se seca, la superficie tiene el magnetismo necesario para sostener elementos, ya sea cuadros, herramientas, utensilios de cocina, entre otros, con imanes de alta potencia.

Así, ya no es necesario recurrir a clavos, tornillos ni ningún tipo de perforación. Además de que ofrece la posibilidad de reubicar los objetos con facilidad, ya que no dejan marcas ni daños permanentes en la pared.

¿A dónde se puede conseguir IronPlac?

Por el momento, IronPlac no se encuentra disponible comercialmente. El proyecto atraviesa una etapa avanzada de desarrollo, pero su creador todavía avanza en los trámites vinculados a la patente que protegería la fórmula y, al mismo tiempo, explora alternativas de financiamiento que le permitan escalar la producción y llevar el producto al mercado. También trabaja en el desarrollo de placas de yeso magnetizables para incorporarlas en la pared.

El objetivo es que su desarrollo lleve a que eventualmente el producto se pueda utilizar en hogares, oficinas, comercios y hasta otro tipo de locales. Por ahora, el joven salteño sigue posteando el proceso y los diferentes usos del "cemento magnético" en redes con una repercusión positiva.