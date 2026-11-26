El oso hormiguero gigante, cuyo nombre científico es Myrmecophaga tridactyla, es uno de los mamíferos más singulares de Sudamérica. En la provincia de Corrientes, su rastro se perdió desde mediados del siglo XX, y durante décadas se lo consideró extinto en ese territorio.

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Las causas de su desaparición fueron varias y se combinaron de manera fatal: la caza furtiva, los atropellamientos en las rutas, la destrucción de su hábitat natural para ampliar la frontera agrícola y su propia baja tasa de reproducción.

Ese cóctel de amenazas dejó un vacío ecológico en los pastizales y bosques abiertos del Litoral, donde la especie cumplía un rol fundamental. Lejos de tratarse de un proceso espontáneo de la naturaleza, su retorno fue posible gracias a una intervención científica sostenida en el tiempo.

El operativo que devolvió al gigante a su hábitat

El proyecto de reintroducción comenzó formalmente en 2007 en el Parque Iberá y se convirtió en el primero de su tipo en el mundo para esta especie. La iniciativa fue impulsada por la fundación Rewilding Argentina junto con el Gobierno provincial, en el marco de un programa de reasilvestramiento que buscaba restaurar el ecosistema.

El primer paso consistió en seleccionar áreas estratégicas donde el ambiente estuviera lo suficientemente recuperado como para sostener a estos grandes mamíferos.

Luego, el equipo se abocó al rescate de ejemplares huérfanos provenientes de otras provincias del norte argentino, cuyas madres habían sido víctimas de la caza. Esos animales pasaron por un período intensivo de crianza y rehabilitación, donde aprendieron a alimentarse por sí solos y a desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir sin asistencia humana.

Una vez alcanzada la madurez, los osos hormigueros fueron trasladados a corrales de presuelta en el Iberá para su aclimatación definitiva. Antes de ser liberados, se les colocaron collares de seguimiento satelital que permiten a los científicos monitorear sus movimientos en tiempo real. Estos dispositivos resultan clave para asegurar que los animales se estén alimentando correctamente y para verificar que logren reproducirse con éxito en su nuevo hogar.

Gracias a ese seguimiento, los investigadores pudieron confirmar que la población liberada se adaptó y comenzó a establecerse de forma permanente en la región.

Un animal único y un rol clave en el ecosistema

El oso hormiguero gigante puede alcanzar los dos metros de longitud y se distingue por su pelaje denso con una característica banda negra, una cola extremadamente frondosa y un hocico alargado que alberga una lengua de hasta 60 centímetros.

A pesar de su apariencia tranquila posee garras delanteras extremadamente fuertes y afiladas, que utiliza para romper termiteros de gran dureza y para defenderse de depredadores como el jaguar. Su ciclo de vida está íntimamente ligado a la salud de los pastizales y bosques abiertos, donde encuentra su principal fuente de sustento.

Desde el punto de vista ambiental, actúa como un verdadero "ingeniero" del ecosistema: al consumir miles de hormigas y termitas cada día, evita que esas especies se conviertan en plagas que degraden la vegetación local. De esa manera, contribuye a mantener el equilibrio entre la fauna y la flora del Iberá, un servicio ecológico que difícilmente pueda ser reemplazado por otra especie.