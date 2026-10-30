Apuesta nacional: una familia emprendedora desafía el contexto económico y lanza la marca de alfajores 24 Siete.

En un contexto económico desafiante para la concreción de nuevos proyectos productivos, una familia argentina decidió volcar su inversión a la industria nacional para competir en una categoría emblemática. Se trata del nacimiento de 24 Siete, una nueva marca de alfajores premium que apunta a ganar terreno dentro de uno de los sectores más representativos de la cultura de consumo local.

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La iniciativa demandó casi un año de trabajo previo enfocado en la selección de materias primas y procesos de elaboración. "Decidimos empezar a crear un producto distinto y disruptivo para el mercado del alfajor", señalaron desde el equipo fundador sobre los orígenes de la propuesta. En particular, la formulación de las tapas requirió entre tres y cuatro meses de pruebas técnicas hasta lograr el perfil buscado.

El producto final se inserta en el mercado con una presentación de 72 gramos, doble baño de chocolate y dos variedades iniciales, chocolate negro y blanco. La propuesta productiva se respalda en la calidad del dulce de leche, el chocolate y la textura de la masa.

Con base en una estrategia que prioriza la recomendación del consumidor antes que el sponsoreo de figuras reconocidas, 24 Siete apunta a consolidar su presencia en los puntos de venta de todo el país y ya contempla, dentro de sus planes de mediano y largo plazo, el desembarco en mercados internacionales.

Cómo surgió 24 Siete alfajores

En la Argentina, el consumo de alfajores trasciende el hábito de una golosina para transformarse en una costumbre arraigada. En ese terreno de alta competencia se introdujo 24 Siete, un proyecto concebido por una familia que decidió apostar a la producción nacional en medio de un contexto económico complejo.

El nombre y el diseño de los envases remiten a la expresión 24/7 y la consigna "Cuando te pinte, ESTOY", una idea pensada para conectar con la rutina de quienes estudian, trabajan o comparten momentos cotidianos.

Con sus primeras dos variedades, la marca inicia su recorrido en una categoría donde conviven grandes fabricantes, emprendimientos artesanales y nuevas propuestas premium. Su desafío será convertir la búsqueda de calidad y diferenciación en una identidad reconocible para los consumidores argentinos.