Apple endurece las reglas de la App Store contra las apps que generan desnudos con IA

En un movimiento clave para reforzar la ciberseguridad y la moderación de contenidos en el ecosistema digital, Apple actualizó de manera explícita las directrices de revisión de la App Store para prohibir las aplicaciones que generan imágenes de desnudez con inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento de las personas afectadas. A partir de la entrada en vigencia de las nuevas normas, los desarrolladores de software tendrán la responsabilidad técnica de "prevenir y eliminar" proactivamente esta clase de material de sus plataformas para evitar sanciones severas.

{{{htmlAmp}}}

Aunque la pornografía y el contenido sexual explícito han estado vetados desde los inicios de la tienda digital, la proliferación de herramientas de generación sintética expuso grietas de seguridad que provocaron severas críticas de usuarios y organismos internacionales. Un antecedente directo tuvo lugar en enero de este año, cuando el uso no regulado de la IA Grok en la red social X derivó en la difusión de cerca de tres millones de imágenes sexualizadas no consentidas, abarcando 23.000 representaciones de menores de edad y casi 1,8 millones de registros que afectaron a mujeres, sin que la plataforma fuera dada de baja pese a las advertencias oficiales de Cupertino.

Para frenar la manipulación digital mediante deepfakes sexuales, la empresa estadounidense estableció en sus pautas operativas que las imágenes íntimas no consensuadas quedarán sometidas a filtros de moderación estrictos. En caso de que los creadores de software no implementen los mecanismos de resguardo exigidos o incumplan las notificaciones de remoción, incurrirán en una violación directa del Código de Conducta para Desarrolladores, lo que facultará a la firma tecnológica a decretar la cancelación inmediata de sus licencias y su expulsión de la App Store.

En paralelo, la actualización aclaró que quedará prohibida cualquier aplicación que recurra al engaño durante los procesos de homologación técnica, es decir, aquellas plataformas que ocultan o modifican sus herramientas para incorporar funciones generativas de desnudez una vez aprobadas por los revisores de la compañía. Asimismo, se ratificó el bloqueo absoluto para la distribución alternativa de todo software que facilite "la trata de personas o la explotación de menores".

Frente a las nuevas pautas de control, desde la compañía señalaron a través de un comunicado que "nos comprometemos a impedir que los usuarios malintencionados accedan a la App Store, y contamos con procesos establecidos para revisar y sancionar las aplicaciones que infringen nuestras directrices". La medida busca estandarizar las garantías de privacidad ante el avance vertiginoso de los algoritmos generativos de imágenes.

Como parte del balance de ciberseguridad, Apple detalló que a lo largo del último año impidió que más de 150.000 aplicaciones con vulnerabilidades de seguridad o contenidos riesgosos llegaran a los dispositivos de los usuarios. En la misma línea, las auditorías de la plataforma derivaron en la cancelación de más de 193.000 cuentas de desarrolladores involucradas en maniobras fraudulentas y abusos dentro del mercado informático global.

Con información de EuropaPress.