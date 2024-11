Cómo dar de alta el modo "rock nacional" en Whatsapp: el truco que nadie sabía

Cómo activar el modo "rock nacional" en Whatsapp

Whatsapp es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo y el servicio de mensajería instantánea más utilizado con un sinfín de trucos ocultos que pocas personas conocen. Es por eso que se generó un furor por la activación del modo "rock nacional" en el celular, uno de los más desconocidos.

Las aplicaciones en el celular tienen muchos trucos ocultos y se van descubriendo a medida que pasa el tiempo. Es sabido que existe, por ejemplo, el modo oscuro, o que el tipo de escritura sea en cursiva o negrita, pero lo que sorprendió a todos es una nueva y original implementación: el modo "rock nacional".

Es un cambio estético del logo de Whatsapp que no corresponde a la versión oficial de la aplicación, sino que es simplemente un cambio estético que no modifica las funcionalidades y solo alcanza al ícono, que puede editarse desde otra aplicación llamada Nova Launcher. De esta manera, es posible tener de forma visual un diseño distinto para cada una de las distintas apps que ya están descargadas en los celulares.

Para cambiar el logo de Whatsapp y convertirlo en modo "rock nacional", se debe descargar una imagen desde internet o generarla a través de inteligencia artificial. Es importante destacar que como Nova Launcher es una aplicación de terceros, no tiene la garantía de Meta, la empresa que nuclea Whatsapp, Facebook e Instagram. Por este motivo, el único cambio que se puede hacer es pura y exclusivamente en el logo, ya sea desde color, forma o tamaño.

Cómo activar el modo "rock nacional" en WhatsApp

Descargar la aplicación Nova Launcher.

Nova Launcher. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo al rock nacional. El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y mantener pulsado el ícono de WhatsApp para que se desprenda un menú flotante donde hay que apretar "Editar".

para que se desprenda un menú flotante donde hay que apretar "Editar". Volver a hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo rock nacional” en WhatsApp.

WhatsApp: la histórica decisión junto a Google para detectar estafas telefónicas

WhatsApp se alió con Google y están probando una nueva versión de la aplicación que cuenta con un detector de imágenes falsas. Al utilizar la misma tecnología que usa Google Lens para la llamada "búsqueda inversa", los usuarios pueden escanear las fotos que le llegan desde la misma aplicación para así descubrir la verdadera fuente de la que provienen.

Actualmente, esta nueva herramienta está únicamente disponible para la versión beta de WhatsApp para Android, es decir que los usuarios pueden probarla y chequear las imágenes que le llegan. Esta herramienta todavía no funciona en todos los teléfonos, pero cuando lo haga podrán ponerse a prueba todas las imágenes y así evitar difusión de noticias e imágenes falsas.

Para poder descargar la última versión de WhatsApp Plus APK en el celular es necesario como primer paso descargar Android Application Package, un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Una vez hecho aquello, tenés que seguir los siguientes pasos:Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original, para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes.