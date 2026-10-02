Los libros de historia lo daban por sentado: el Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por José de San Martín en 1812, dejó de existir en 1826 y no volvió a formarse hasta 1903. Un vacío de 77 años que ahora debe revisarse.

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En el Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro, que también funciona como archivo histórico municipal, aparecieron documentos inéditos que demuestran que el cuerpo estuvo organizado y en actividad al menos entre marzo y julio de 1852, poco después de la Batalla de Caseros.

"Es una documentación clave. Menciona el funcionamiento concreto y este intento de reactivación del regimiento original, que, en ese momento, estaba suspendido", explicó José Luis Aguilar, director del Museo, quien realizó el hallazgo junto a los colaboradores Noelia González y Javier Saucedo.

Qué dicen los documentos

El material está compuesto por nueve partes oficiales con listados de integrantes, armamento e insumos diarios de campaña y de escritorio. Todos fueron redactados en Buenos Aires entre el 24 de marzo y el 5 de julio de 1852, aunque no indican dónde funcionaba el regimiento.

Los números permiten seguir su crecimiento. En marzo figura una primera lista de 25 integrantes, entre oficiales y tropa. En junio ya eran 56. En julio, el regimiento aparece mencionado por última vez junto a otros cuerpos del ejército.

"Desde ahí…nada más. Ni una mención en estos partes. Creemos que se mantuvo mientras estuvo la urgencia de contener y conducir los cambios del momento y luego se volvió a disolver", señaló Aguilar.

Un enigma sigue abierto: los investigadores todavía buscan explicar por qué esa correspondencia terminó en el antiguo Juzgado de Paz de San Pedro.

De San Lorenzo a Caseros

El regimiento tuvo su bautismo de fuego en la Batalla de San Lorenzo y participó luego en las campañas libertadoras de Chile y Perú. Fue disuelto en 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia.

Veintiséis años después, en 1852, el Ejército Grande liderado por Justo José de Urquiza derrotó en Caseros a Juan Manuel de Rosas, entonces gobernador de Buenos Aires. En ese escenario aparecen dos protagonistas: el coronel Eustoquio Frías, antiguo granadero de San Martín, y su segundo, el teniente coronel Justo Rufino Guaty.

Hasta ahora, la única pista sobre una posible reactivación estaba en un texto del propio Frías. "La única mención que existía hasta hoy de un intento por reactivar al regimiento surge de una autobiografía de Frías. Está conservada en el acervo del Museo Mitre y citada en el libro Eustoquio Frías, un granadero de Ayacucho 1824, del historiador Miguel Ángel Podestá", detalló Aguilar. "Allí, Frías comenta que fue convocado por Urquiza para reactivar un cuerpo de caballería y que él mismo decidió nombrarlo Regimiento de Granaderos a Caballo de Nueva Creación".

Una fuerza para tiempos convulsionados

La hipótesis del Museo es que, tras Caseros, las nuevas autoridades aceleraron la reorganización de milicias y cuerpos militares para contar con fuerza suficiente frente a la agitación política y social de la época. "En ese resurgir de grupos militares, reaparece el Regimiento de Granaderos a Caballo, al mando de Frías y Guaty", sostienen.

Para completar el análisis, el equipo trabajó con el historiador Roberto Colimodio, quien aportó la transcripción del fragmento clave de la autobiografía, facilitada por el Archivo y Museo Mitre. Mientras los partes cubren hasta julio, ese texto permite reconstruir lo que ocurrió en los meses siguientes.

Frías escribió de puño y letra: "...me llamó el General Urquiza. Me ordenó que, de acuerdo con el ministro de Guerra me autorizaba para que formase un cuerpo de Caballería por medio del enganche, que procurase oficiales de los Cuerpos del Ejército y que quedaba a mi elección el nombre nuevo que debía llevar el Cuerpo".

Eligió el nombre de Granaderos de Nueva Creación "por haber yo pertenecido al Regimiento de Granaderos a Caballo de los Andes". Y agregó: "Cuando el plantel tuvo 60 hombres recibí órdenes de marchar a la Guardia del Monte donde debía aumentarse el Regimiento con contingentes que debían darme los Jueces de Paz, lo cual no tuvo efecto".

Según Colimodio, allí el regimiento recibió la noticia de la revolución del 11 de septiembre, que inició la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina.

"Frías se dirigió a la Capital para tratar de percibir los más de tres meses de sueldos adeudados a los soldados y oficiales y recuperar además parte de lo que se había sacado a crédito para alimentos y vestuarios", explicó el historiador. Frías permaneció en Buenos Aires entre el 19 de octubre y el 28 de noviembre, cuando volvió con su tropa a Monte.

Un archivo que recién empieza a hablar

El hallazgo surgió durante la digitalización de un archivo que llegó al Museo en 2020, gracias a un convenio con la municipalidad y la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Los documentos pertenecían al antiguo juzgado de paz de San Pedro.

"Es un archivo que está cerrado desde que se hicieron esos documentos, que van desde 1832 a 1969. Son 5300 expedientes, cada uno con diez, veinte o treinta documentos. Queda mucho material, aún, para investigar", anticipó Aguilar.

El regimiento actual fue formalizado en 1903, durante el gobierno de Julio A. Roca, por iniciativa del ministro de Guerra Pablo Riccheri. Desde entonces es escolta presidencial, custodia el mausoleo del general San Martín y preserva las tradiciones sanmartinianas.

Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)



Con información de la Agencia CTyS.