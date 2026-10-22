ANSES: qué jubilados pueden pedir una revisión de su jubilación y cómo reclamar si cobran de menos

Los jubilados y pensionados que identifiquen un error en el monto de sus haberes o en la fecha inicial de pago pueden solicitar una revisión ante la ANSES.

{{{htmlAmp}}}

El trámite está destinado a quienes necesitan que se revisen determinados aspectos de su prestación previsional. Una vez presentado, el organismo debe evaluar el reclamo y determinar si corresponde realizar una modificación.

Qué es el formulario PS 6.236 y para qué sirve

El formulario PS 6.236, denominado "Reclamo de Haberes", es un documento oficial que permite a los beneficiarios presentar reclamos relacionados con el cobro de sus prestaciones previsionales.

Entre los conceptos que contempla se encuentran el primer pago, el pago mensual y la revisión del haber. También incluye otras situaciones como la rehabilitación o activación de una prestación, por lo que es importante identificar correctamente el motivo de la presentación. En el caso de quienes advierten diferencias en la liquidación o problemas con la fecha inicial de pago, el objetivo es solicitar que el organismo revise la situación y determine si corresponde corregirla.

El formulario puede consultarse y descargarse desde el sitio oficial de ANSES.

Qué hacer antes de iniciar el trámite

Quienes detecten un posible error en sus haberes deben identificar primero cuál es el inconveniente y reunir los datos que permitan respaldar su presentación. Los documentos necesarios dependerán del motivo del reclamo y de las características de cada prestación.

Es recomendable consultar con ANSES cómo presentar el reclamo y solicitar un turno, además de verificar si se necesita cumplir con algún requisito adicional para ese trámite.

La información oficial sobre el procedimiento está disponible en la página de reajuste de haberes por error en la liquidación o fecha de pago.

Paso a paso: cómo presentar el reclamo

Para iniciar el trámite hay que seguir una serie de pasos. El primero es descargar el formulario PS 6.236 desde la página oficial de ANSES. Luego, se deben completar los datos personales y previsionales solicitados en el documento, junto con la información correspondiente al reclamo.

Seguido de ello, la persona afectada debe identificar el motivo de la presentación, como una solicitud de revisión del haber y detallar el período involucrado cuando corresponda.

A continuación, se debe reunir la documentación respaldatoria que permita acreditar el error señalado. Finalmente, consultar con ANSES cómo presentar el reclamo y solicitar un turno.

Cuáles son los documentos necesarios

Para solicitar una revisión de los haberes jubilatorios ante ANSES, hay que presentar la documentación que permita identificar al titular y explicar el error que se busca corregir. En términos generales, se debe contar con el DNI del titular para acreditar su identidad; el formulario PS 6.236 completo con los datos personales, previsionales y el concepto del reclamo; una nota explicativa que detalle por qué se solicita el reajuste y cuál es el error detectado; y la documentación respaldatoria, que puede incluir recibos de haberes, datos de la prestación y otros comprobantes sobre el período o el cálculo que se cuestiona.

Si el trámite lo realiza un representante, también deberá consultar qué documentación debe presentar para acreditar esa representación. El formulario oficial incluye un apartado para indicar qué documentación se acompaña y tiene carácter de declaración jurada. Por eso es importante completar los datos correctamente y verificar con ANSES los requisitos específicos antes de iniciar el trámite.