A un año del triple narco femicidio de Florencio Varela: con nuevos detenidos se robustece la hipótesis de una venganza

A pocas horas de cumplirse un año del brutal triple crimen de Florencio Varela donde fueron torturadas y asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, el juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso una nueva medida para identificar y ordenar la detención de un hombre identificado como David Godoy, privado de su libertad desde marzo en una alcaidía porteña acusado de robar supermercados.

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Según el magistrado, es señalado como sospechoso de haber sido quien manejaba el vehículo en el que subieron a las víctimas en la rotonda de La Tablada, donde habían sido citadas bajo engaños para acudir a una fiesta en donde cobrarían la presencia en dólares. La investigación supone que este hombre fue quien llevó a las jóvenes a la casa de la calle Chañar al 700 en Florencio Varela y permaneció allí mientras se cometieron los crímenes en la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del año pasado.

Pese a permanecer bajo secreto de sumario, fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que el nuevo detenido es un hombre que vive en el Bajo Flores, donde la banda acusada de la masacre tenía gran peso y que la investigación permitió ubicarlo como uno de los miembros clave de la organización.

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Según las mismas fuentes, el grupo delictivo se empieza a completar con las detenciones que se llevaron adelante a principio de mes cuando otros cuatro detenidos fueron apresados; entre ellos, la novia de “Pequeño J”, sindicado como uno de los principales cabecillas y sospechosos. Para la Justicia, todos los nuevos encarcelados participaron de la banda narcocriminal que llevó adelante los femicidios y si bien pueden no haber participado directamente, tenían en su rol el conocimiento necesario acerca de lo que pasó hace un año en aquella vivienda de Florencio Varela.

Entre los apresados a lo largo de este mes existe un vínculo clave. Una mujer de 70 años capturada y señalada como prestanombre de la banda, cuyos datos usaban en billeteras virtuales para mover el dinero del narcomenudeo, es la madre del hombre señalado como quien llevó a las jóvenes hasta la casa de la masacre.

También fue apresada una mujer identificada como Verónica Chieto y señalada como encargada de la logística de la banda. Esta mujer es la pareja de Bernabé Mallón, uno de los primeros apresados en el expediente. Entre estos detenidos está Eugenia, la novia de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que al principio de la investigación fue señalada como quien brindó los datos del celular que usaba el sospechoso y que sirvió para seguir su recorrido hasta Perú, donde finalmente fue capturado por las autoridades. A la joven le secuestraron una carta de amor dirigida a Janzen Valverde, señalada por manejar el acopio de la banda. En el mensaje le manifestaba al sindicado líder de la banda que desde que se fue y lo detuvieron, “me quedé sola con tus recuerdos”.

Ya son 16 los sospechosos que están tras las rejas acusados de haber planificado y ejecutado el triple narco femicidio de las jóvenes hace un año. Desde el inicio de la investigación, distintos fiscales y hasta abogados de los detenidos hablaron de que la hipótesis del caso tenía que ver con un robo de drogas o dinero a la banda que decidió vengarse y engañó a las chicas para llevarlas a esa casa.

El contacto, entiende la investigación, fue a través de Lara, la adolescente de 15 años que fue invitada a una fiesta y luego ella convenció a Morena y Brenda de que la acompañaran. Las tres fueron capturadas en la rotonda de La Tablada y trasladadas a una casa en la calle Chañar al 700 de Varela. Allí fueron retenidas, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el patio de la vivienda mientras algunos miembros de la banda descartaron los vehículos utilizados y limpiaron el lugar.

Los crímenes se cometieron entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025 pero los cuerpos fueron encontrados recién cuatro días más tarde. Ahora, la expectativa de las familias está puesta en conocer los distintos roles y saber si el juez mantendrá las acusaciones por "homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, por la el concurso premeditado de dos o más personas y violencia de género", mientras mantienen su reclamo de Justicia por Morena, Brenda y Lara.