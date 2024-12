Las mejores 3 ideas de centro de mesa para Año Nuevo 2025

Llega Año Nuevo y es el momento perfecto de juntarse en familia o con amigos a compartir una rica cena. Si te toca agasajar y recibir invitados, una de tus preocupaciones puede ser cómo decorar la mesa de manera fácil, rápida y barata. Por eso, te traemos 3 ideas de centro de mesa para marcar la diferencia.

Las mejores ideas de centro de mesa para Año Nuevo

Los detalles en la mesa de Año Nuevo se pueden hacer de manera fácil y rápida con cosas que tenés en casa y que ya no tienen utilidad, como velas -de cualquier tamaño, forma y color-, adornos de Navidad que ya no uses, frascos, flores secas, ramitas, lentejuelas, cartulinas o lo que tengas más a mano. Entre las ideas más lindas y sencillas para centro de mesa se encuentran:

Un detalle para brindar

Una idea sencilla y original para la mesa de Año Nuevo, es otorgarle un espacio y una decoración especial a las copas que van a usar en el brindis. Sobre una bandeja que te guste, podés decorar la base con guirnaldas, brillitos o lo que tengas a mano en casa y que te haya sobrado de esta Navidad. Y podés recortar pequeños carteles y escribirles buenos deseos para engancharlos a las copas, también podés sumarle algún adorno en su interior. La idea es agregar algo diferente a las copas para generar un buen recuerdo en el momento previo al brindis de las 00.

Globos y luces

Otra opción rápida y fácil es adornar la mesa con luces, pueden ser led o las típicas luces blancas del arbolito de Navidad. Podés elegir un sector de la mesa donde no molesten, lo mejor es hacer una especie de camino a lo largo de la mesa y que cruce el centro. Recordá usar luces a batería porque son menos peligrosas y más fáciles de manipular. También está la opción de decorar con globos, si tenés la posibilidad de inflarlos con helio podés dejarlos flotando encima de los invitados, ya sea sujetos al centro de la mesa o en cada esquina de esta.

Un regalo dulce para los invitados

Si bien puede no considerarse centro de mesa y los regalos son más típicos en Navidad, una de las opciones más fáciles y ricas para decorar antes de la cena de Año Nuevo es darle a tus invitados un pequeño detalle. Podés es elegir alguna golosina o chocolate y sumarle creatividad: envolverlo en un papel, meterlo en una cajita, enrollarle un moño rojo, blanco, verde o dorado, decorarlo con una estrella de papel o con el 2025 y dejarlo en el plato de cada invitado antes de servir la comida.