La Anmat prohibió marcas de perfumes: cuáles son y los motivos

El organismo indicó que no es posible asegurar su calidad, seguridad y eficacia, por lo que puede ser un riesgo para los potenciales compradores.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el país de varios perfumes de distintas marcas. Así lo confirmó a través de la Disposición 9532/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Desde el organismo informaron que "no es posible asegurar su calidad, seguridad y eficacia, lo que torna su uso en riesgo para la salud de los potenciales usuarios quienes, desconociendo esta situación, podrían utilizar los perfumes en la creencia de que se trata de productos seguros".

Según se informó oficialmente, los productos a los que se les prohibirá su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional son: 'Perfume Bloody marca NL Nina Lamaison; Perfume Euphoria marca NL Nina Lamaison; Perfume Maffia marca NL Nina Lamaison; Perfume Malvinas El Pozo marca NL Nina Lamaison; Perfume In Your Face marca NL Nina Lamaison; Perfume Close To Me by Gonzel; Perfume marca Baby Vito” en todas sus presentaciones.

La ANMAT tomó el caso a partir de la denuncia de una usuaria que tomó fotografías de las publicaciones que hacía la responsable de la firma de la venta a través de su página de Instagram. De esta forma, probaron que los datos identificatorios de los productos antes mencionados no correspondían a ningún cosmético inscripto ante la ANMAT y también que no consta ningún laboratorio habilitado con el nombre de NINA LAMAISON.

Se le solicitó a los propietarios de los productos aportar los trámites de inscripción de los productos publicados y la identificación de los laboratorios elaboradores involucrados en la producción de los productos, pero la titular de la cuenta “@lamaison.nina" dijo que no vendía productos, mientras que el otro propietario nunca respondió el mensaje.

En la disposición se explica que la prohibición de la comercialización de estos productos se da "toda vez que se trata de productos cosméticos no inscriptos ante la ANMAT para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes y/o si fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Por este motivo, y con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios se prohibió el uso, la comercialización, la distribución y publicidad en todo el territorio nacional de todos los productos anteriormente mencionados, en su mayoría pertenecientes a la marca NINA LAMAISON.