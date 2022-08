La ANMAT prohibió la comercialización de tres productos capilares de una famosa marca

Desde el organismo público identificaron tres versiones falsas de máscaras nutritivas y reparadoras de la empresa Primont.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) identificó y prohibió este martes tres versiones falsas de máscaras nutritivas y reparadoras pertenecientes a una serie de tratamientos de la marca Primont. La empresa responsable había declarado y alertado que circulaban diferentes unidades apócrifas en el mercado.

Según la disposición 6606/2022, publicada durante la jornada de hoy en el Boletín Oficial, se trata del tratamiento capilar BTX, el tratamiento Nutri Reparadora y la Máscara Súper Ácida de Primont. Los productos denunciados no consignan datos de lote, fecha de vencimiento, de inscripción del producto ante la ANMAT, del responsable de la comercialización ni del país de origen.

Fue la misma empresa Cosmética Primot Sociedad de Responsabilidad Limitada, titular y responsable de la elaboración y comercialización de los rpoductos originales, quien realizó la denuncia el pasado 15 de junio del 2022. Estas tres unidades fueron adquiridas, según informan, en la dirección Einstein 1116, José Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires.

Según se verificó, con respecto a los productos señalados por la empresa, estos poseen diferencias significativas en sus características visibles externas con respecto a los originales: calidad, color, modelo y diseño de envases, leyendas, información y tipografía en los rótulos, tamaño y contenido neto. "Los productos falsificados no consignan los datos legales sanitarios exigidos por la normativa vigente", sostienen en el comunicado.

Al mismo tiempo, en la resolución, la ANMAT deja constancia que la firma Primont "se encuentra habilitada" como elaboradora y friccionadora de productos cosméticos capilares y como importador y exportador de dichos productos bajo Legajo N° 2579. "No hay participado en ninguna etapa productiva correspondiente a los productos señalados como falsificados", agregan. Y sostienen que los productos mencionados se encuentran "en infracción al artículo 1° de la Resolución ex MS y AS Nº 155/98".

Frente a lo mencionado, se prohíbe la utilización y comercialización de dichos productos falsificados (sin ningún tipo de dato evidenciado) en todo el territorio nacional.

Más imágenes de los productos falsificados