La investigación inició a partir de la denuncia de un usuario que manifestó dudas sobre la legitimidad de esos productos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de dos marcas de producto de limpieza por distintas irregularidades. Además, desautorizó las comerciales de productos estéticos inyectables, una partida presuntamente falsificada de un relleno facial, equipos para tratamientos estéticos y un medicamento.

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Mediante las Disposiciones 5505/2026 y 5506/2026, publicadas en el Boletín Oficial de este jueves, la ANMAT prohibió la "elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca Desolimp".

La investigación inició a partir de la denuncia de un usuario que manifestó dudas sobre la legitimidad de esos productos. El organismo detectó la promoción de desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, insecticidas y productos para piscinas y verificó que "no se encuentran inscriptos" ante la ANMAT.

Por su parte, la autoridad sanitaria de Santa Fe informó que tampoco existían registros en esa jurisdicción y constató que el domicilio declarado por la firma en esa provincia no existía. Ante esta situación, el organismo prohibió todos los lotes y presentaciones de la marca hasta que regularicen su situación.

Las prohibiciones de la ANMAT

Mientras que en la Disposición 5506/2026 quedó registro de que el organismo nacional prohibió todos los productos domisanitarios de la marca Lenis hasta que sean debidamente regularizadas. La decisión alcanzó a limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos destinados al tratamiento de agua de piscinas.

La ANMAT verificó que los productos "no se encontraban inscriptos" ante el organismo y que tampoco logró identificar "un establecimiento responsable habilitado". También se realizó una consulta a la autoridad sanitaria bonaerense que dio resultados negativos respecto a registros provinciales vigentes.

Alerta por productos estéticos y medicamentos

En tanto, a través de la Disposición 5486/2026, se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todas las presentaciones y lotes de los productos identificados como "Bio belle. Lab. Nouvellevie" y "Belle forme. Newlife lab". La investigación inició luego de que una paciente denunciara la presunta venta de productos médicos inyectables a través de Marketplace y WhatsApp, además de reportar los daños tras su aplicación.

La denunciante aportó capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con el vendedor, fotografías de los presuntos daños generados en su rostro y datos de una denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Avellaneda-Lanús. Luego, la ANMAT verificó la oferta de varios productos rotulados exclusivamente en idioma inglés y constató que los sistemas oficiales arrojaron "resultados negativos respecto del registro de productos bajo la denominación BIO BELLE" y de empresas habilitadas denominadas "NEWLIFE LAB" o "LAB. NOUVELLEVIE".

Incluso, la Dirección de Gestión de Información Técnica aseguró que "no consta habilitación" de las firmas vinculadas a esos productos, como así tampoco registros de inscripción de artículos bajo las marcas denunciadas en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. Por ende, el organismo resolvió prohibir todas sus presentaciones y lotes, y también dar intervención a las áreas judiciales para evaluar la ampliación de la denuncia.

Además, la Disposición 5487/2026 prohibió el uso, comercialización y distribución del producto rotulado como "Sculptra®, Poly-L-lactic acid, 2 viales, Galderma, lote: 4J1243, Cad./Vto: 11/2028". La medida se debe a que la firma Galderma Argentina informó la detección en el mercado de "unidades presuntamente falsificadas" del producto. De acuerdo a la firma del titular del registro, el lote 4J1243 sí fue elaborado por el fabricante, pero estaba asociado a otro vencimiento y además "no ha sido importado por GALDERMA ARGENTINA S.A. para su comercialización en este país".

La empresa también indicó que el producto sospechoso posee "un holograma con la letra 'G' en el estuche secundario que no existe en las unidades originales". En este sentido, la ANMAT recordó que Sculptra está clasificado como producto médico de riesgo clase IV, la categoría de mayor riesgo sanitario.

¿Qué otros productos fueron prohibidos por la ANMAT?