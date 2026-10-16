ANMAT prohibió un dispositivo de depilación definitiva y otros productos médicos: las razones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, venta y distribución de un producto utilizado para realizar la depilación definitiva. Se trata de un producto de la marca ALMA LASERS, que fue restringido por "graves irregularidades sanitarias" al igual que otros insumos médicos de otra firma.

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Según la Disposición 6552/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la medida alcanza al producto "Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original" de la anterior marca mencionada, con número de serie ICE122001380 y fabricado en febrero del 2016. El uso de dicho equipo, destinado a la remoción de vello por foto termólisis, "podría producir daños tanto en pacientes a los que se les aplique el tratamiento como a los técnicos que lo utilicen".

En el expediente se detalla que la prohibición se debe a que "se trata de un producto que no fue ingresado al país por su titular de registro y en consecuencia, se desconoce su estado actual y manipulación". Además de comunicar la medida sanitaria, desde la ANMAT ordenaron la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Coordinación de Sumarios ya que no fue posible localizar el cabezal denunciado ni determinar el origen.

Por otro lado, el organismo nacional prohibió a la firma Body Aling SRL distribuir productos médicos con destino al tránsito interjurisdiccional "hasta obtenga las habilitaciones sanitarias correspondientes". Asimismo, se llevó adelante un sumario sanitario a la empresa y a quien ejerza su dirección técnica con el objetivo de "determinar las responsabilidades correspondientes".

"La medida fue tomada luego de verificar que la firma no contaba con habilitación ante ANMAT para realizar actividades de distribución interjurisdiccional de productos médicos, aunque tenía una solicitud de habilitación en trámite", manifiestan en la Disposición 6650/2026. Tras la denuncia recibida sobre estar comercializando productos "de alto riesgo", el organismo no logró realizar la inspección porque ninguna persona los atendió.

Al no poseer la habilitación correspondiente en las distintas jurisdicciones, ANMAT dispuso las medidas detalladas con el objetivo de "proteger la salud de la población y brindar garantías sobre la trazabilidad y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos habilitados para comercializar productos médicos", sentenciaron.