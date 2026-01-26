Son las aves más insólitas del mundo y algunas existen en Latinoamérica: las 5 especies más extrañas

La belleza de los animales muchas veces resulta indescriptible. Algunas especies de aves son tan llamativas como inesperadas, ya que con el tiempo desarrollan rasgos inusuales que las hacen parecer salidas de otros tiempos.

National Geographic hizo una selección de las 5 aves más extrañas del mundo, que fueron catalogadas en un conjunto mayor por la prestigiosa Enciclopedia Britannica. Desde selvas tropicales hasta islas volcánicas, estas especies demuestran cómo el ambiente puede moldear la biología y el comportamiento de manera inimaginada.

1. El hoacín de las selvas amazónicas

Se trata de un ave que digiere como una vaca. Habita riberas y pantanos de la Amazonia de Latinoamérica. Su rareza no está en el vuelo, sino en el estómago ya que es la única ave con un sistema digestivo rumiante y adaptado a una dieta casi exclusiva de hojas. Sus crías, además, conservan garras en las alas, que les permiten trepar y escapar de los depredadores.

2. El podargo de los bosques de Australia

El podargo es un ave que vive en los bosques de Australia y que suelen confundir con el búho. Es un maestro del camuflaje nocturno y tiene un plumaje críptico. Se pasa el día inmóvil sobre las ramas, mimetizado con la corteza de los árboles. Tiene boca ancha, como la de una rana, que lo distingue de otras aves nocturnas.

3. El pavón grande de las selvas de Mesoamérica

El pavón grande se encuentra en las selvas tropicales de México hasta Colombia. El macho se destaca por su copete de plumas rizadas y una protuberancia amarilla en el pico, mientras que la hembra presenta un plumaje más discreto.

Estas diferencias marcadas reflejan estrategias reproductivas propias de los bosques densos en los que vive.

4. El picozapato de los pantanos de África

El picozapato recorre los humedales de África oriental y tiene un pico descomunal, que puede medir hasta 30 centímetros. Este gran pico le permite capturar presas de grandes dimensiones en aguas poco profundas. Es alto, inmóvil y paciente y por eso es uno de los cazadores más singulares de los pantanos tropicales.

5. El cormorán de las Islas Galápagos

El cormorán es un ave que dejó de volar. Vive exclusivamente en las costas de dos islas de Galápagos, en un entorno sin depredadores y con alimento abundante. Con el tiempo ha perdido la capacidad de volar y se especializó en el buceo para capturar peces y moluscos. Sus alas reducidas son una prueba de cómo la evolución responde al entorno.