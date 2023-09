Muerte de Silvina Luna: la justicia pidió la detención de Aníbal Lotocki por "tentativa de homicidio"

Un fiscal pidió la captura del cirujano que está siendo investigado por mala praxis. En este caso, no es por la denuncia que había presentado Silvina Luna junto a otras actrices, sino por una nueva presentación judicial que se realizó en los últimos días por "tentativa de homicidio".

El fiscal Lucio Herrera pidió la detención del cirujano Aníbal Lotocki, el médico que está siendo investigado por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien murió hace dos semanas en el Hospital Italiano. Sin embargo, el pedido de la Justicia está relacionado con una nueva denuncia, presentada por el actor uruguayo Raphael Dufort, quien sostuvo que Lotocki incurrió en tentativa del homicidio con el uso de veneno.

“Mi caso fue por la mala praxis que tuve en Uruguay. Vi una publicidad en una revista donde ofrecía rellenos y era un poco lo que estaba buscando. Fui al consultorio de Pellegrini y Córdoba, me atendió, y me dijo que no necesitaba una rinoplastía sino que había un producto que era la última tendencia en cirugía plástica que era el tema de los rellenos”, había dicho días atrás Dufort, un empresario y coreógrafo uruguayo que se sometió a una intervención con Lotocki en 2008.

Según la denuncia a la que accedió el portal uruguayo El Observador, Dufort denuncia que Lotocki hizo intervenciones "notorias", "nocivas, tóxicas y envenenantes" sin que él lo hubiera solicitado. "Concurrí a su clínica (...) para una consulta por una cirugía de nariz, aunque ya desde la primera consulta me instó a que me realizara intervenciones que no había solicitado", dice en el documento firmado por Dufort y su abogado Roberto Casorla, en el que luego especifica la utilización de sustancias tóxicas en otras intervenciones con el médico. Entre las consecuencias que relata la denuncia, destaca insuficiencia renal, dolores e inflación crónica y permanentes, desde el 2008, en particular en brazos y abdomen, desde 2014 y, por último, "padecimientos de angustia, sensación de muerte, en particular desde el deceso de Silvina Luna".

Yo le pedí 8 años de prisión a Lotocki, hicieron todo lo posible para evitarlo", dijo Fernando Burlando, abogado de Luna, en comunicación con C5N. Y agregó que para él la Justicia le tuvo "más contemplación a Lotocki que a las víctimas". El abogado, también, exigió que la situación respecto a su defendida se defina la próxima semana y explicó que este nuevo pedido de detención se suma a la denucia ya presentada por ellos.

Burlando, además, adelantó que en la causa que él lleva adelante, todavía no pidió la detención del médico que le hizo una cirugía estética a Luna, en 2010, y sumó que quizá cuenten con "el apoyo de los profesionales que le dieron una mano a Silvina", cuando estuvo internada.