Regar de forma adecuada es clave para mantener las plantas vivas, pero suele dejarse de lado una rutina igual de determinante para su desarrollo: la limpieza de las hojas. El experto en jardinería Álvaro Pedrera advirtió que omitir este cuidado afecta el estado general de las especies, incluso cuando reciben atención constante.

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Según explicó Pedrera, aunque una planta esté "tratada como a una reina", la presencia de polvo y suciedad sobre el follaje limita la cantidad de luz que llega a los tejidos vegetales y dificulta que realice la fotosíntesis de manera eficiente, un proceso central para su crecimiento. “No alcanza con regar las plantas; también hay que limpiar sus hojas”, resumió.

Cómo limpiar las hojas sin dañar la planta

Para retirar el polvo acumulado sin lastimar los tejidos, el especialista recomendó un procedimiento simple y cuidadoso:

Paño limpio y agua: Pasar con suavidad un paño limpio, apenas humedecido con agua, por la superficie de cada hoja. En las hojas grandes y lisas, conviene sostenerlas por debajo con delicadeza para evitar roturas.

Nada de trapos contaminados ni fuerza excesiva: Pedrera aconsejó no usar trapos empleados en muebles o mesadas —ya que pueden conservar restos de productos químicos dañinos para la planta— ni frotar con fuerza, sobre todo en follajes sensibles.

Ducha suave y buen drenaje: Otra alternativa, si la especie lo tolera, es aplicar una ducha suave con agua tibia. En ese caso, hay que evitar encharcar el sustrato, permitir que la maceta escurra bien y no dejar agua estancada en el recipiente exterior.

Sin abrillantadores: El experto sugirió prescindir de productos abrillantadores y apuntar a conservar el aspecto natural de la hoja.

Revisión del envés y atención a las especies delicadas

Limpiar las hojas también funciona como un control preventivo para detectar problemas a tiempo. Al revisar la parte trasera del follaje, es posible advertir la presencia de insectos, manchas o cambios de coloración; si aparecen señales de este tipo, conviene indagar su origen antes de modificar el riego o asumir que se trata solo de polvo.

No todas las especies de plantas toleran los mismos métodos de limpieza y precisan cuidados especiales.

A su vez, no todas las plantas admiten la misma técnica. Las especies con hojas vellosas u otras texturas delicadas requieren identificar primero el tipo de planta y verificar qué método de limpieza resiste antes de intervenir.

El truco que pocos conocen con tapitas de gaseosa para proteger de las plagas a una popular planta del hogar

La lengua de suegra, conocida científicamente como Dracaena trifasciata, es una de las plantas de interior más valoradas por su capacidad para resistir largos períodos sin riego y adaptarse a distintos ambientes. En los últimos tiempos, un truco que se difundió en redes sociales propone usar tapitas de gaseosa colocándolas sobre la tierra para protegerla de plagas como hormigas, caracoles y babosas.

La idea consiste en colocar una o varias tapitas sobre el sustrato, añadiendo un poco de agua o, según algunas versiones, aceite. Esto busca crear pequeñas barreras físicas que dificulten el acceso de ciertos insectos y moluscos a las hojas y brotes. El principio detrás de este método tiene sentido, ya que las barreras pueden limitar el movimiento de plagas rastreras.