Alumnos de otro colegio fueron denunciados por alterar imágenes de compañeras con IA: los dos casos nuevos

Una nueva denuncia de presunta manipulación de imágenes de chicas mediante IA en una escuela de Ituzaingó agravó el tema en la provincia de Buenos Aires. Cuatro alumnos de entre 15 y 16 años fueron denunciados por la alteración y la circulación de imágenes de compañeras del colegio Thomas Alva Edison.

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Las denuncias fueron presentadas por una familia, que acudió a la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó, y por el director de la institución, Rodrigo Herrera. La causa tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas. Según Primer Plano Online, entre las posibles víctimas habría una niña de siete años que asiste al nivel primario de la institución.

El caso agravó la situación, después de la denuncia en el mismo sentido, de hechos ocurridos en un colegio de Lomas de Zamora.

Las medidas que tomó la escuela

Ante la situación, las autoridades del colegio enviaron comunicaciones a las familias para informar sobre lo ocurrido y plantear la necesidad de reforzar las medidas de cuidado.

En el mensaje, la institución explicó que inicialmente se había detectado una situación vinculada con la edición y circulación de imágenes de estudiantes de cuarto año de secundaria. Sin embargo, en la investigación aparecieron nuevos elementos que involucrarían a alumnos de distintos cursos.

Por ello, se convocaron reuniones con grupos de la secundaria para compartir información y establecer criterios comunes de intervención. Según trascendió, los cuatro estudiantes señalados ya no concurrían presencialmente a clases.

Investigan la circulación de imágenes manipuladas con IA

Según Primer Plano Online, los involucrados habrían obtenido dinero mediante la difusión de las imágenes manipuladas con IA. Esa posible monetización forma parte de la información que trascendió sobre los hechos y que deberá ser analizada en el marco de la investigación judicial.

La modalidad que se denunció consistiría en utilizar fotos reales, obtenidas de redes sociales, para generar mediante inteligencia artificial imágenes falsas que exponen a las personas en situaciones de carácter sexual.

La investigación busca determinar qué ocurrió, quiénes participaron y cuál fue el alcance de la circulación del material. La causa contempla posibles delitos vinculados con contenidos de abuso sexual infantil, aunque la calificación legal y las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas.

Esta denuncia se suma a otras ya presentadas, que alertan sobre el uso de inteligencia artificial para vulnerar la privacidad de las estudiantes. El caso plantea una problemática necesaria de abordar en las instituciones educativas y las familias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.