El modelo Milei deja más despidos en Tierra del Fuego: "Algunos quedaremos en el camino"

Cada año que pasa, Tierra del Fuego está más lejos de ser aquel polo industrial proveedor del 98% de muchos electrodomésticos del mercado interno. Ahora, el modelo importador de Javier Milei provocó que las empresas no tengan otra alternativa que despedir empleados. "Algunos vamos a quedar en el camino", alertó un operario que trabaja hace más de una década con aires acondicionados. Su compañía podría despedir entre 60 y 80 personas a partir del próximo mes. Desde el 15 de diciembre entrará en vigencia la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria de Nación, con la que se implementará un nuevo modelo de trabajo para la fabricación de aires acondicionados.

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La medida permitirá que las empresas fueguinas puedan traer del exterior componentes como caños, compresores y condensadores ya armados y dejar de hacerlos localmente.

"La mayoría de los productos van a venir armados. Lo que se traduce en posibles pérdidas de puestos de trabajo. En la fábrica nuestra, por ejemplo, estarían sobrando alrededor de entre 60 y 80 personas", dijo a El Destape un operario de una importante firmade Río Grande.

Según explicó, la nueva reglamentación hará que ingrese al país "la totalidad del equipo armado" y las áreas de soldadura y armado de caños de su empresa dejarán de estar funcionales. "No sabemos qué puede pasar el año que viene. Le puede tocar a cualquiera", lanzó.

Si bien recalcó que desde la compañía intentan "buscar soluciones" para que "el desangre sea el menor posible", el empleado encuadró la situación como parte del mismo proceso que ya pulverizó la producción de celulares, luego de la eliminación de los aranceles para su importación.

"El año que viene están buscando hacer lo mismo con la línea de TV. Algunos van o vamos a quedar en el camino, espero que no ocurra", planteó.

La postura de las empresas

Una de las entidades que impulsó la medida, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), explicó que la iniciativa busca "eficientizar procesos productivos" para intentar que las compañías sean "más competitivas en un contexto de apertura económica".

"Esta adecuación técnico-productiva aparece como una condición indispensable para reforzar la competitividad de las plantas industriales radicadas en Tierra del Fuego y resguardar la sustentabilidad del sector. La actualización del esquema productivo permitiría sostener la fabricación local en un contexto de presión creciente sobre costos, aranceles, abastecimiento y competencia externa", dijeron a El Destape fuentes de Afarte.

En tanto, desde la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego consideran que todos los cambios producidos por la Casa Rosada desde diciembre de 2023 fueron "forzados" y que obedecen a una "falta de interés absoluto en la industria a nivel nacional".

"La reconversión no es inmediata y requiere que las empresas encuentren mercados, desarrollen productos y concreten acuerdos para producir en la provincia. Nada es automático, nada se da de un momento a otro, estas transiciones llevan su tiempo", dijo la secretaria de Industria fueguina, Alejandra Man, al medio local Provincia 23.

Más despidos en otra empresa

En este contexto, la compañía BGH anunció el despido de 250 operarios como parte de un proceso de reorganización de la producción en su planta de Río Grande. La empresa habilitó un plan de retiros voluntarios que permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre, el mismo día que entra en vigor la resolución del Gobierno Nacional.

La fábrica ubicada en el parque industrial de Río Grande cuenta con una dotación de 600 trabajadores, por lo que las desvinculaciones previstas representan más del 40% del personal. Una vez vencido el plazo de los retiros, se completaría la reducción de la planta con despidos.