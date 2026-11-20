Pedir ayuda puede parecer algo sencillo, pero para algunas personas es un verdadero desafío. Aunque estén atravesando un momento difícil, tengan demasiado trabajo o necesiten apoyo emocional, prefieren resolver todo por su cuenta antes que recurrir a alguien más. Según la psicología, este comportamiento puede estar relacionado con las experiencias de la infancia y con la manera en que cada persona aprendió a vincularse con los demás.

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Esta dificultad puede manifestarse como una gran autosuficiencia: personas que evitan delegar tareas, no suelen compartir sus problemas y sienten incomodidad cuando alguien intenta cuidarlas. Aunque desde afuera puede interpretarse como una señal de fortaleza, en algunos casos esconde un mecanismo de protección emocional que, según psicólogos, conviene revisar.

Imagen: Gemini (IA).

¿Por qué a algunas personas les cuesta pedir ayuda?

La psicóloga Ana Ocaña explica en su sitio web que este comportamiento puede relacionarse con la hiperindependencia, entendida como la tendencia a no pedir ayuda nunca o casi nunca, incluso cuando hacerlo sería lo más conveniente.

La especialista señala que no es lo mismo elegir ser independiente que sentir que no existe otra opción. Mientras que en el primer caso una persona puede recurrir a los demás cuando lo necesita, en el segundo pedir ayuda puede generar miedo e incomodidad.

Una de las posibles explicaciones está en las experiencias vividas durante la niñez. Según Ocaña, nadie nace creyendo que debe resolver todos sus problemas en soledad, sino que puede aprenderlo cuando las personas que debían cuidarlo no respondían a sus necesidades.

Esto puede suceder cuando los adultos no estaban disponibles emocionalmente, reaccionaban mal ante los pedidos o hacían sentir culpa al niño por necesitar algo. No necesariamente tienen que haber existido situaciones de maltrato evidentes, sino que también puede influir crecer en un entorno donde nunca se sabía cómo iban a reaccionar las figuras de cuidado.

Con el tiempo, el niño puede incorporar la idea de "lo único con lo que puedo contar de verdad soy yo". Esa percepción, que se desarrolla como una forma de adaptación, puede trasladarse a los vínculos durante la adultez y traer varios problemas.

¿Cómo reconocer la hiperindependencia?

La hiperindependencia no siempre resulta fácil de identificar porque suele confundirse con la responsabilidad, la autonomía o la capacidad para resolver problemas. Sin embargo, existen algunas conductas que pueden funcionar como señales de alerta. Entre ellas la psicóloga destaca:

Dificultad para delegar: sentir que es mejor hacer todo por cuenta propia, incluso cuando otras personas podrían ayudar.

Miedo a mostrarse vulnerable: evitar compartir preocupaciones o problemas con personas de confianza.

Incomodidad al recibir ayuda: sentir rechazo o malestar cuando alguien intenta cuidar o acompañar.

Cansancio constante: asumir demasiadas responsabilidades sin reconocer los propios límites.

Dar ayuda, pero no recibirla: ocupar habitualmente el lugar de quien acompaña a los demás, sin permitirse estar del otro lado.

Según Ocaña, una de las razones por las que cuesta reconocer este comportamiento es que el entorno suele premiarlo y darle validación. A las personas que nunca piden nada, se las suele describir como fuertes, resolutivas y admirables, sin preguntarse qué se esconde detrás de esa necesidad de autosuficiencia.

¿Se puede aprender a pedir ayuda?

La buena noticia es que la hiperindependencia no tiene por qué mantenerse durante toda la vida. La especialista explica que el objetivo del trabajo terapéutico no es convertir a una persona independiente en alguien dependiente, sino ayudarla a reconocer cuándo necesita apoyo y permitirse recibirlo.

Para eso, es importante identificar en qué situaciones aparece la necesidad de resolver todo en soledad y comprender de dónde viene esa reacción. También se puede trabajar gradualmente para comprobar que pedir ayuda no necesariamente implica quedar expuesto, perder autonomía o depender de otra persona.

El proceso requiere tiempo, ya que no se trata solamente de cambiar una idea, sino de modificar una forma de relacionarse que pudo desarrollarse durante la infancia y que puede costar desaprender. Para esto, la terapia puede ser una gran herramienta. Como plantea la psicóloga, la meta final no debería ser dejar de ser independiente, sino recuperar la posibilidad de elegir qué cosas resolver por cuenta propia y cuándo dejarse acompañar cuando se necesita.