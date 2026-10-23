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Secuestro

Detuvieron a un bioquímico acusado de secuestrar a su pareja y a sus tres hijos

La investigación comenzó por las denuncias de los vecinos, preocupados por el aislamiento de la familia. Durante el allanamiento, la Policía escuchó pedidos de auxilio y encontró a las víctimas confinadas en distintos sectores de la propiedad. El hombre, de 71 años, quedó imputado por abandono de persona agravado y privación ilegítima de la libertad.

23 de octubre, 2026 | 14.29
Detuvieron a un bioquímico acusado de secuestrar a su pareja y a sus tres hijos

Un hombre de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos en su casa durante un período prolongado. El caso salió a la luz después de que los vecinos alertaran a las autoridades por las condiciones de aislamiento en las que vivía la familia.

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El operativo se realizó el jueves 22 de octubre, cuando efectivos policiales y equipos de intervención ingresaron a la vivienda. Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, los policías escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la propiedad y encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores. Tras el rescate, la mujer y los menores quedaron bajo resguardo y recibieron asistencia médica y psicológica. Los organismos intervinientes también dispusieron un acompañamiento profesional para evaluar las consecuencias de la situación y garantizar la protección de sus derechos.

Cómo descubrieron el encierro de la familia

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos de la zona presentaron una denuncia formal. Según indicaron, les llamaba la atención el aislamiento extremo de la vivienda y la falta de contacto social de los chicos. Ante esas alertas, el 20 de octubre intervino la Policía Comunitaria, que intentó establecer contacto con la familia sin éxito. Luego participaron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario, que elaboraron un informe urgente tras advertir una situación de extrema vulnerabilidad.

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De acuerdo con la información del caso, el hombre se habría negado a permitir el ingreso de los profesionales. Frente a ese escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para allanar la propiedad. El procedimiento terminó con el rescate de la mujer y los tres menores, y la detención del sospechoso.

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De qué acusan al hombre detenido

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La calificación es inicial y podría modificarse a medida que avance la investigación. La Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar las circunstancias en las que vivía la familia y el alcance de los hechos denunciados. Mientras tanto, la identidad de las víctimas se mantiene bajo reserva, especialmente para proteger la intimidad de los menores.

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