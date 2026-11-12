Alerta sanitaria: ANMAT prohibió productos para tratamientos estéticos y medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso prohibiciones que alcanzan a productos estéticos, derivados de cannabis, alcohol etílico y medicamentos de uso terapéutico. Las medidas fueron oficializadas este jueves en el Boletín Oficial y corresponden a irregularidades detectadas en su fabricación, comercialización, registro o composición.

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Entre los productos alcanzados se encuentran una unidad falsificada de un producto con toxina botulínica, un aceite de cannabis promocionado para tratar enfermedades sin contar con autorización sanitaria y un alcohol etílico que se comercializaba sin el registro correspondiente.

Además, el organismo resolvió prohibir en todo el país los medicamentos que contengan monosialogangliósidos (GM1), debido a que la evaluación técnica determinó que sus riesgos potenciales superan los beneficios.

Por qué se prohibieron los productos

Una de las medidas recayó sobre Dysport 500 IPSEN, un medicamento que contiene toxina botulínica tipo A y se utiliza en tratamientos estéticos y para tratar algunas afecciones neuromusculares. La prohibición alcanza específicamente a una unidad del lote P081932 con vencimiento en junio de 2029.

La investigación comenzó tras una denuncia de Galderma Argentina, titular del certificado del producto, que detectó que la unidad ofrecida era falsificada. Entre las irregularidades encontraron un envase rotulado únicamente en inglés, ausencia del logotipo de la compañía y falta de información que permitiera garantizar su trazabilidad. Por ello, la ANMAT advirtió que no es posible asegurar su calidad, seguridad ni eficacia.

También quedó prohibido el aceite de cannabis Canna Oil, ofrecido para tratar afecciones como dolores crónicos, fibromialgia, epilepsia, cáncer y ansiedad, entre otras. El organismo no encontró registros de los productos ni habilitación de los establecimientos que los elaboraban. Por lo tanto, tampoco se pudo verificar su composición ni las condiciones de fabricación.

Se ordenó retirar del mercado todos los lotes del alcohol etílico Fresh & Clean, elaborado por FANC S.A., por carecer de registro sanitario. La medida también incluyó la prohibición de los medicamentos con GM1, ante el riesgo de reacciones inmunológicas graves, como el síndrome de Guillain-Barré.

ANMAT también prohibió insumos utilizados en cirugías vasculares

Las nuevas restricciones se conocieron un día después de otra resolución de la ANMAT que prohibió el uso, la comercialización y la distribución de tres endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, utilizadas en procedimientos de cirugía vascular.

En ese caso, los dispositivos habían sido denunciados como robados durante una entrega realizada en junio. Al quedar fuera del circuito de control de la empresa titular, Emeclar S.A., no se pudo garantizar su conservación ni verificar su trazabilidad.

La prohibición alcanza a tres unidades identificadas por sus números de serie y lotes, y busca evitar que puedan ser comercializadas o utilizadas en intervenciones médicas sin garantías sobre su estado.