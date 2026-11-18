La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad del Gel Neutro de la marca Sanicol tras detectar contaminación microbiológica en distintos lotes del producto.

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La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 7368/2026 del Boletín Oficial y comprende a todas las presentaciones, vencimientos y contenidos netos del producto, elaborado por la firma Alcofrac S.A. y utilizado popularmente para realizar ecografías.

La investigación empezó a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que advirtió sobre la presunta contaminación de algunas partidas con bacterias de Burkholderia cepacia. El Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz también reportó la posible presencia de Burkholderia contaminans, otro microorganismo perteneciente al mismo grupo.

Según ANMAT, los análisis microbiológicos que se realizaron sobre cinco lotes confirmaron que las muestras superaban los límites permitidos de contaminación microbiana.

Otras irregularidades: fallas de control y en el etiquetado

Además de la contaminación, los inspectores detectaron una irregularidad importante en la comercialización del producto. Aunque se utilizaba como gel para ecografías y algunos de los envases decían "Gel apto para ultrasonido", estaba registrado ante la ANMAT como cosmético con una finalidad limitada a la humectación y lubricación de pieles sanas.

Es decir, no contaba con autorización para ser usado en procedimientos médicos. Representantes de Alcofrac reconocieron que la empresa no hacía controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes que estaba comercializando.

Una inspección posterior en la planta elaboradora también detectó incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, como la falta de registros de elaboración y envasado, ausencia de documentación para liberar los lotes y deficiencias en el circuito de agua desmineralizada.

El organismo dispuso la inhibición preventiva de las actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de cosméticos en la planta hasta que se adecuen las instalaciones y los procedimientos.

ANMAT dio de baja a 55 distribuidoras de productos médicos

La ANMAT también dispuso recientemente cancelar las habilitaciones de 55 empresas y 56 depósitos que estaban autorizados para distribuir productos médicos y de diagnóstico in vitro entre distintas jurisdicciones. La decisión se tomó porque los certificados de inscripción habían vencido y las firmas no habían iniciado los trámites de renovación.

La medida alcanza a establecimientos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Salta y Entre Ríos. En territorio bonaerense figuran depósitos en Bahía Blanca, Pilar, Quilmes, La Plata, San Isidro y Malvinas Argentinas, entre otras localidades.