Alerta roja en el Litoral por el fenómeno de El Niño: abren las compuertas de Itaipú y Yacyretá tras el desborde de las cuencas

El fenómeno climático de El Niño desató un temporal de agua en el Litoral, provocando un repentino desborde de las principales cuencas hídricas del país. La magnitud del evento atmosférico obligó a operar al límite de su capacidad a los complejos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá, cuyas compuertas debieron abrirse para desagotar volúmenes extraordinarios hacia el cauce del río Paraná y evitar colapsos estructurales.

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Una de las zonas donde también se vivió más fuerte el fenómeno fue en Misiones, donde el río Iguazú multiplicó por diez su volumen promedio en cuestión de horas. La fuerza de sistema de drenaje tapo tramos enteros del circuito de caminos turísticos, obligando a las autoridades a disponer la clausura preventiva del Parque Nacional Iguazú para resguardar a los visitantes en la jornada de este lunes.

La masa líquida que desciende desde el sur de Brasil mantiene bajo alerta roja a los distritos ribereños del Litoral, donde Defensa Civil y los municipios despliegan operativos de emergencia y refuerzan defensas costeras:

En Corrientes, se registraron inundaciones en Ituzaingó y en la Isla Apipé. Se reportó que la situación crítica por las fuertes lluvias en Alvear y evacuaciones obligatorias en los barrios bajos de Paso de los Libres. En Entre Rìos, se registraron sectores con desbordamiento de agua en Colón, Concepción del Uruguay y Concordia, donde las maniobras de retención del embalse de Salto Grande amortiguaron la crecida del río Uruguay.

Las condiciones meteorológicas para los próximos días no brindan tregua a corto plazo. Los pronósticos para la región del noreste del país indican que la inestabilidad atmosférica persistirá durante el resto de la semana, con frentes de tormentas y chaparrones aislados que continuarán alimentando las cuencas del Paraná, Uruguay e Iguazú.

Con suelos ya saturados que impiden la absorción natural y aportes ininterrumpidos de agua desde el territorio brasileño, los organismos técnicos advierten que el pico de la crecida mantendrá niveles de riesgo hídrico elevado hasta el fin de semana, por lo que instan a los pobladores a no circular por zonas inundables y respetar las directivas de evacuación.

Con información de Noticias Argentinas