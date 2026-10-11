Alerta por El Niño: inundaciones azotaron a Entre Ríos y Frigerio declaró la emergencia hídrica

El fenómeno climático de El Niño volvió a impactar esta semana en el Litoral argentino y provocó inundaciones, evacuaciones y daños materiales. Las provincias de Entre Ríos y Corrientes se encuentran en estado de alerta, con Concordia y Paso de los Libres como epicentros de la emergencia. El gobernador Rogelio Frigerio declaró la emergencia hídrica y se reforzaron los operativos de asistencia.

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En Entre Ríos, la crecida del río Uruguay alcanzó los 11 metros de cota en Concordia. Según los especialistas, si el nivel supera los 12,5 metros, se activará un nuevo protocolo de evacuación que podría afectar a más de 400 personas. Por el momento, seis familias ya fueron trasladadas a centros de asistencia.

La creciente del agua inundó sectores de la costanera y obligó a reforzar los operativos de asistencia. En paralelo, las autoridades monitorean el pronóstico meteorológico, que anticipa nuevas lluvias en los próximos días. Durante la última tormenta, tres personas resultaron heridas por la voladura de techos y debieron ser atendidas en el Hospital Masvernat. El episodio puso en evidencia la vulnerabilidad de las viviendas frente a fenómenos extremos.

El gobernador Rogelio Frigerio declaró la emergencia hídrica en toda la provincia. “Desde hace meses venimos trabajando para anticiparnos a las consecuencias del fenómeno de El Niño. Declaramos la emergencia hídrica y reforzamos las defensas contra inundaciones”, afirmó.

Alerta El Niño: inundaciones azotaron a Entre Ríos y Frigerio declaró emergencia hídrica

Frigerio también destacó las obras de limpieza de arroyos, canales y alcantarillas para mejorar el escurrimiento del agua. “Aceleramos las obras pendientes y avanzamos con la limpieza de desagües”, agregó.

Entre las intervenciones mencionadas figuran trabajos en el arroyo Manzores, la readecuación del arroyo Cabayú Cuatiá en La Paz, y defensas en Villa Paranacito y Rosario del Tala. En Corrientes, la situación también es crítica. En Paso de los Libres, 25 personas fueron evacuadas y trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de asistencia.

El río Uruguay alcanzó allí los 8,81 metros, superando el nivel de evacuación establecido en 8,50 metros por lo que la Prefectura Naval dispuso medidas preventivas en distintos puntos de la provincia.

Las zonas más afectadas por las inundaciones

En Monte Caseros, un fuerte temporal provocó cortes de energía y la suspensión del servicio de lanchas que conecta la ciudad con Bella Unión, Uruguay. Además, se restringió el cruce fronterizo por vía fluvial. En Alvear, el río superó el nivel de alerta y Prefectura ordenó el cierre del puerto local. La medida afectó la conexión internacional con Itaquí, Brasil, generando complicaciones en el comercio y el tránsito regional.

Las autoridades provinciales trabajan en coordinación con organismos nacionales y municipales para asistir a los damnificados. El Ministerio de Desarrollo Social envió módulos alimentarios y colchones a las zonas más afectadas.

La Cruz Roja Argentina desplegó voluntarios en Concordia y Paso de los Libres para colaborar en la atención de las familias evacuadas. También se instalaron puestos de salud móviles para reforzar la asistencia médica. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta por lluvias y tormentas en el Litoral. Los especialistas advierten que el fenómeno de El Niño continuará generando impactos en la región durante las próximas semanas.