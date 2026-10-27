La obesidad en niños creció más de ocho veces desde 1980

(FOTO: World Obesity Federation)

(Desde Madrid).– El Foro Global de Obesidad arrancó este lunes en Madrid con una advertencia de la Federación Mundial de Obesidad (WOF): ya tenemos evidencias sobre los caminos que debemos tomar en materia de prevención y tratamientos para esta condición que aflige a gran parte de la población mundial, pero la mayoría de los gobiernos no las están traduciendo en políticas públicas. Lo advirtió su presidente, el endocrinólogo e investigador brasileño Bruno Halpern, en la presentación del encuentro, que este año se realiza en simultáneo con la Cumbre Global de Obesidad, convocada por el Ministerio de Sanidad de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con Unicef y el Banco Mundial como socios, y a la que asisten durante tres días unos 125 países, entre los que no se encuentra la Argentina.

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Del mundo rico a las naciones vulnerables: la explosión silenciosa del exceso de peso

Sarah Speckley, investigadora de la WOF, presentó los datos que muestran que la obesidad viene creciendo de forma sostenida desde 1980 y que ese crecimiento se concentra cada vez más en los países de ingresos medios y bajos. En 2003, el número de adultos con obesidad en estas naciones superó al de los países ricos, y la diferencia sigue ampliándose desde entonces.

En 2025, unos 665 millones de adultos con obesidad vivían en estos últimos, frente a casi 300 millones en los de ingresos altos. Quiere decir que el 69 % de los adultos con obesidad reside en países con menos recursos, cuando en 1980 era aproximadamente el 35 %. Además, en estos se dio cerca del 74% del aumento registrado durante ese período.

La periodista Jacqui Thornton con Bruno Halpern ((FOTO: World Obesity Federation)

¿Cuál es el impacto de la obesidad infantil y en qué países se estabilizó?

La tendencia incluye también a los más chicos. El número de niños y adolescentes con exceso de peso aumentó de forma pronunciada desde mediados de los años ochenta, especialmente entre los de cinco a nueve años. Y también en esta franja los países de ingresos medios y bajos concentran la mayor parte de los casos y los aumentos más pronunciados, mientras en los desarrollados empieza a estabilizarse.

Lo confirma un amplísimo análisis publicado en mayo en la revista Nature por la red NCD-RisC, con datos de 232 millones de personas tomados entre 1980 y 2024 en 200 países: la prevalencia de obesidad infantil y adolescente aumentó en casi todos, con crecimientos de entre 0,6 y 27 puntos porcentuales en las niñas y de entre 0,4 y 35 puntos en los niños. En 2024, el ritmo de crecimiento estaba en el nivel más alto de las últimas cuatro décadas en 110 países (la mayoría de ingresos medios y bajos). Pero los autores señalan que la tendencia no es inevitable: en muchas naciones ricas el aumento se frenó primero entre los niños y, una década después, entre los adultos. Las diferencias entre países son notorias, de hasta 20 puntos porcentuales en la prevalencia, desde 3–4% para las chicas en Japón, Dinamarca y Francia, hasta 23% para varones en los EE. UU. Desde los años 2000, se registran pequeñas declinaciones en la obesidad infantil y adolescente en algunos países occidentales como Italia, Portugal y Francia; sin embargo, aclara Halpern, ningún país puede tomarse como modelo: “Unos implementan una parte de las políticas públicas sugeridas y otros, otra, pero no hay ninguno que aplique el paquete completo”, afirma.

(FOTO: World Obesity Federation)

Costo en vidas y en economía

Ocurre que la obesidad es un cuadro tan complejo y multifactorial que abarca casi todos los planos de nuestra vida, desde lo psicológico hasta lo laboral, lo social, lo institucional, lo económico y hasta lo cultural: "En África, las personas con exceso de peso se ven como saludables; para nosotros no es un problema", comentó Salih Hendricks, activista de una red de personas que viven con diabetes.

Por otro lado, un índice de masa corporal (IMC) elevado se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y otros problemas de salud. Speckley destacó que se calculan en 3,7 millones las muertes anuales directamente asociadas con esta condición y estimó que el impacto económico puede rondar el 3 % del PIB mundial, entre gasto sanitario, pérdidas de productividad y muertes prematuras. Los países insulares del Pacífico figuran entre los de mayor crecimiento en la obesidad (y mortalidad atribuible a un IMC elevado). “Probablemente, porque son pequeños territorios que casi no producen alimentos y reciben toda su comida, en su mayor parte ultraprocesados, del exterior”, arriesga Halpern.

Speckley también insistió en que hay una serie de malentendidos en este tema que llevan a malinterpretar las estadísticas. “El IMC [que se obtiene dividiendo el peso por el cuadrado de la altura] no es por sí solo un diagnóstico clínico, ya que tiene limitaciones importantes: no distingue masa muscular de grasa ni ayuda a conocer su distribución; tampoco, las diferencias por edad, sexo, etnia ni región geográfica, y los rangos considerados saludables varían de acuerdo con cada uno de estos factores –explicó–. No se lo reemplaza por otros sistemas por su utilidad en escala poblacional, ya que es una medida sencilla y económica, útil en países con escasos recursos”.

(FOTO: World Obesity Federation)

Una enfermedad crónica que el sistema aún no atiende

Aunque la mayoría de las campañas giran en torno de la educación, tanto en el ámbito escolar como en los medios de comunicación masiva, de acuerdo con Magdalena Wetzel, responsable de Políticas y Promoción de la WOF, las estrategias más eficaces no pueden recaer solo en este aspecto, sino que deben combinar regulación, prevención y atención sanitaria. Las políticas con mayor respaldo en las evidencias incluyen impuestos a ciertos productos para desalentar su consumo (como ocurre con las bebidas azucaradas), el etiquetado frontal, la reformulación de alimentos y las restricciones a la publicidad dirigida a menores, que deberían ser obligatorias también en entornos digitales. Como ejemplo, citó a Chile y México, donde el etiquetado de advertencia, restricciones publicitarias y normas escolares se asociaron con una caída de alrededor del 24 % en las compras domésticas de bebidas con alto contenido de azúcar. “Para que podamos controlarla, es imprescindible que la obesidad se convierta en una prioridad política y no solo sanitaria”, subrayó.

La directora ejecutiva de la WOF, Johanna Ralston, coincidió en que hace falta “un trabajo político enorme”. Y Gema Medina, vicepresidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), destacó que no se trata de un problema de “falta de voluntad”, sino en gran parte de entornos socioeconómicos e institucionales, por lo que es imprescindible reducir inequidades.

Halpern reclamó abordar la obesidad como enfermedad crónica y recurrente: recuperar peso tras adelgazar, explicó, es un proceso fisiológico normal, porque el organismo activa mecanismos como más hambre y menor gasto energético. Y apuntó contra el estigma, que sigue siendo un obstáculo para su tratamiento y que hace que incluso los gobiernos muchas veces soslayen su importancia, aunque desde 2022 la OMS clasifica a la obesidad como "una enfermedad crónica compleja y multifactorial, y no solo como un factor de riesgo".

¿Cómo deben prepararse los sistemas sanitarios para tratar la obesidad?

Los expertos mencionaron que aproximadamente la mitad de los países tiene guías nacionales de tratamiento, pero apenas alrededor de tres de cada diez las implementan en sus centros sanitarios. Por eso, la federación reclama más formación profesional, integrar la obesidad en la atención primaria, circuitos de derivación y una cobertura integral que incluya apoyo psicológico, seguimiento a largo plazo y acceso a los tratamientos indicados, farmacológicos y quirúrgicos, o una combinación de ambos, cuando corresponda.

Respecto de los nuevos fármacos para la obesidad, Halpern advirtió que el mundo los necesita, pero que no bastan. “Es necesario, además, una estrategia clínica con indicaciones y seguimiento adecuados”, insistió.

“Hay que actuar en dos frentes simultáneos –destacaron los expertos–: transformar los entornos que favorecen el exceso de peso y preparar a los sistemas sanitarios para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad que afecta la calidad de vida de cientos de millones de personas, incluyendo ayuda psicológica y conductual”. El "menú" de políticas efectivas ya existe, subrayó Wetzel: la dieta es solo una parte; se impone aplicar subsidios e impuestos a determinados alimentos, según corresponda, brindar información, poner límites al marketing dirigido a los niños, crear entornos saludables, reformular alimentos (disminuyendo el contenido de sal, azúcar y grasas saturadas) y promover y proteger la lactancia materna. Cada una ofrece un retorno de 14 veces lo que se invierte en ellas. Y concluyó Halpern: “Tenemos que pensar no solo en lo que cuesta enfrentar la obesidad, sino también en lo que nos cuesta no hacer nada”.