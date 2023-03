Alerta por tormentas y fuertes vientos en Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional brindó detalles sobre las zonas afectadas por vientos y tormentas este jueves 9 de marzo. Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo, mientras que en Córdoba se esperan fuertes vientos, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El nivel amarillo de alerta significa que podrían registrarse posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta por tormentas y vientos: las zonas afectadas

El alerta por tormentas rige para el centro y este de Buenos Aires, oeste de La Pampa y sur de San Luis, donde se prevén lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Según el reporte del organismo, la precipitación acumulada será entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

En tanto, en el centro y este de Buenos Aires, norte de La Pampa y sur de Córdoba rige advertencia amarilla por vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

El organismo recomendó evitar las actividades al aire libre y asegurar elementos que puedan volarse en las zonas afectadas por los vientos.

El clima en CABA y el conurbano

El calor continúa en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hasta ahora no hay probabilidades de precipitaciones ni tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se esperan jornadas con altas temperaturas.

En este marco, el jueves se espera una jornada con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde o noche. En tanto, las temperaturas que irán desde 23 grados de mínima hacia 34 de máxima. Además, se esperan vientos fuerte del este con ráfagas.