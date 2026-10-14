Alerta por inundaciones en el Litoral: familias evacuadas y máxima tensión por el impacto de El Niño

La situación hídrica en el Litoral argentino a raíz del fenómeno climático El Niño sigue siendo motivo de preocupación por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay. En la zona se reforzaron las tareas de prevención y de asistencia, ya que el avance del agua afectó a algunos de los sectores más cercanos a la costa.

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La realidad requiere un seguimiento permanente de los niveles de los ríos, ya que las consecuencias de las crecidas dependen de los caudales pero también de las lluvias en las cuentas. Los equipos de emergencia desplegaron operativos para identificar las áreas más vulnerables, acompañar a las familias que evacuar y reducir los riesgos en las zonas más expuestas.

La zona más comprometida

Uno de los sectores más delicados se encuentra en la provincia de Corrientes y más precisamente en la localidad de Paso de los Libres, donde el río Uruguay llegó a los 9,28 metros, por encima de la cota de evacuación establecida en 8,50 metros. En esta línea, al menos 31 personas debieron dejar sus viviendas y trasladarse a instalaciones del Ejército.

En Concordia, en la provincia de Entre Ríos, el río alcanzó los 11,46 metros frente al puerto local. Aunque la altura quedó por debajo de las previsiones más preocupantes, seis familias, integradas por 12 adultos y 10 niños, fueron reubicadas por el ingreso de agua en sectores vulnerables.

La alerta se mantiene en otras localidades correntinas como Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bonpland. Allí, los equipos de emergencia siguen de cerca la evolución de los niveles para poder anticiparse a nuevas complicaciones.

Preocupación por la crecida del Paraná

La situación del río Paraná suma otro frente en Chaco y Corrientes. En el puerto de Barranqueras, el nivel llegó a los 5,31 metros el martes al mediodía, todavía por debajo de la cota de alerta, fijada en seis metros, y de la de evacuación, establecida en 6,50 metros.

Sin embargo, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua advierten que el tramo entre Corrientes y Barranqueras podría superar el nivel de alerta desde este jueves 15 de octubre y acercarse a la cota de evacuación durante el sábado 17, según la evolución de los caudales.

El aumento del agua está relacionado con las lluvias registradas en Brasil, Misiones y el noreste argentino. Las represas de Itaipú, Yacyretá y Salto Grande mantienen abiertos sus vertederos para administrar el volumen de agua que reciben y atenuar los picos de crecida.

La emergencia también afecta a productores ganaderos de las zonas isleñas del Paraná, que comenzaron a trasladar animales hacia terrenos más altos para evitar pérdidas ante posibles inundaciones.