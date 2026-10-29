Alerta en el Conurbano y CABA por una leche de fórmula para bebés tóxica de Sancor falsa: piden no consumirla

Una investigación judicial encendió las alarmas por la comercialización de leche de fórmula para bebés falsificada de la marca Sancor, luego de que se detectaran sustancias tóxicas que representan un grave riesgo para la salud. Se trata de una toxina producida por hongos que puede resultar peligrosa para la salud. Advierten sobre el grave riesgo toxicológico que representa para los lactantes, especialmente porque la leche de fórmula puede constituir su principal fuente de nutrición.

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El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes realizaron un total de 14 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. En ese marco, el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Ponte Rodríguez, ordenó los procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la firma láctea Sancor, tras una serie de reclamos de padres que señalaron que sus hijos habían presentado efectos adversos luego de consumir leche en polvo adquirida en supermercados. A partir de esa presentación, la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, convocó a los investigadores para determinar el origen del producto y reconstruir el circuito de distribución.

Como resultado de las pesquisas, se estableció que se trataba de una falsificación de leche maternizada en polvo que era almacenada en distintos inmuebles y comercializada tanto en establecimientos físicos como a través de plataformas digitales. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada, además de un vehículo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa. Asimismo, fueron identificadas cinco personas mayores de edad, dos argentinas, dos de nacionalidad china y una paraguaya, señaladas como presuntas partícipes de las maniobras investigadas.

La toxina peligrosa en la leche fórmula

Uno de los aspectos más preocupantes surgió del informe pericial realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), solicitado por la Fiscalía. Según el análisis, las muestras contenían niveles de aflatoxina M1 superiores en más de seis veces al máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. Se trata de una toxina producida por hongos que puede resultar peligrosa para la salud. Por ese motivo, el informe concluyó que el producto no es apto para el consumo y advirtió sobre el grave riesgo toxicológico que representa para los lactantes, especialmente porque la leche de fórmula puede constituir su principal fuente de nutrición.

Además de la contaminación detectada, los investigadores encontraron diferencias entre el producto falsificado y el original, como variaciones en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica y errores de escritura en los envases. Entre las irregularidades identificadas figuraban las palabras “Adventencia”, en lugar de “Advertencia”, y “Olico”, en vez de “Oleico”. Los paquetes secuestrados presentaban la identificación de lote “L F-011207563”, con fecha de elaboración del 10 de enero de 2026 y vencimiento el 10 de enero de 2027.

A partir de estos resultados, las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad del producto adulterado y la necesidad de evitar su consumo. La investigación permitió retirar parte de la mercadería del circuito comercial, mientras que los sospechosos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

Importante: si una familia tiene un envase que coincide con los datos del lote mencionado, lo prudente es no utilizarlo y consultar con las autoridades sanitarias para verificar su autenticidad. Si un bebé consumió el producto y presenta síntomas, debe recibir atención médica.



