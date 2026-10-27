Alerta por un brote de meningitis: hay cuatro casos y dos personas fallecieron en Mendoza

Un brote de meningitis bacteriana detectado en el Hospital Privado de Mendoza encendió las alertas sanitarias luego de que cuatro pacientes intervenidos quirúrgicamente contrajeran una infección y dos de ellos fallecieran. Ante esta situación, el Ministerio de Salud y Deportes provincial dispuso el cierre preventivo de los quirófanos y conformó un equipo para investigar el origen del episodio y determinar las posibles causas de los contagios.

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La directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, explicó que las autoridades comenzaron a trabajar tras recibir la notificación de dos pacientes internados en el Hospital Central que presentaban el mismo germen y tenían como antecedente una cirugía en el establecimiento privado. “Dimos las primeras instrucciones para comenzar la investigación pertinente de los casos, y desde entonces estamos trabajando”, señaló la funcionaria, según consignó un informe de Los Andes.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el microorganismo identificado es la bacteria Serratia marcescens, un patógeno que puede provocar distintas infecciones y que suele presentar resistencia a numerosos antibióticos. Según las autoridades sanitarias, las características del germen hacen sospechar que podría estar relacionado con los cuidados de salud, por una posible contaminación de elementos utilizados durante las intervenciones quirúrgicas. En ese sentido, los equipos médicos analizan los procedimientos y las exposiciones comunes entre los pacientes afectados, mientras aguardan los resultados de las muestras enviadas a cultivo.

“Dentro de las medidas que se han tomado, se ha cerrado preventivamente el quirófano del nosocomio”, indicó Falaschi, quien precisó que también se evalúa a las personas operadas durante octubre para detectar posibles síntomas y establecer si existen otros casos vinculados. Además, las autoridades investigan las circunstancias clínicas de los dos fallecimientos y su relación con la infección. Mientras continúa el operativo, el área quirúrgica permanecerá cerrada y se prevé implementar mejoras en los procesos para evitar nuevos episodios.

Alerta por un brote de meningitis: hay cuatro casos y dos personas fallecieron en Mendoza

Baja de vacunación: qué es la meningitis y cómo prevenirla

La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede tener distintas causas, entre ellas virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, la forma bacteriana es la más grave y puede evolucionar rápidamente, por lo que el diagnóstico y el tratamiento oportunos resultan fundamentales. Entre los microorganismos capaces de provocarla se encuentran el neumococo, el meningococo y Haemophilus influenzae tipo b.

En este contexto, preocupa que la cobertura de vacunación contra el meningococo en Argentina se mantenga por debajo del objetivo sanitario del 95%. Según los datos del Ministerio de Salud correspondientes a 2025 citados en el informe, la primera dosis, indicada a los tres meses, alcanzó una cobertura del 89,9%; la segunda, a los cinco meses, llegó al 85%; y el refuerzo de los 15 meses registró un 76,9%. En adolescentes, la dosis correspondiente a los 11 años alcanzó apenas el 57,2%, aunque la cobertura asciende al 75,4% si se incluyen las aplicaciones realizadas de manera tardía.

El infectólogo pediatra Enrique Casanueva, jefe emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral, remarcó la importancia de completar los esquemas previstos. “El objetivo de las vacunas incorporadas al Calendario Nacional es alcanzar coberturas iguales o superiores al 95%. Completar los esquemas con los refuerzos es clave para obtener una protección adecuada”, sostuvo. El especialista también recordó que el calendario contempla vacunas contra Haemophilus influenzae tipo b, neumococo y determinados serogrupos de meningococo.

Por otra parte, los datos epidemiológicos incluidos en el informe indican que, entre 2023 y 2025, el meningococo B representó el 86,5% de los casos de enfermedad meningocócica invasiva caracterizados en niños y adolescentes de hasta 15 años. Casanueva señaló que existe una vacuna contra este serogrupo, aunque aclaró que no está incorporada al Calendario Nacional y que su uso se contempla para personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Por eso, recomendó consultar con el pediatra para conocer qué vacunas corresponden en cada caso.

Los especialistas advierten que reconocer los síntomas de la meningitis a tiempo puede ser determinante. Entre las señales más frecuentes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza intenso, la rigidez de cuello, la sensibilidad a la luz, las náuseas y los vómitos. En bebés también pueden aparecer irritabilidad, dificultad para despertarse, falta de apetito o abultamiento de la fontanela. “La meningitis es una urgencia médica, por lo que ante la presencia de síntomas compatibles, hay que asistir de manera inmediata a una guardia”, advirtió la pediatra Florencia Nocita. La vacunación, el cumplimiento del calendario y la consulta médica temprana son medidas centrales para reducir el riesgo de las formas prevenibles de esta enfermedad.



