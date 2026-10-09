Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes y de Catamarca advirtieron que planifican un paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano de pasajeros si las empresas no pagan los salarios adeudados de septiembre. "Si no aparece el depósito, se paran los servicios", lanzaron. La medida podría llevarse a cabo este viernes si no hay novedades del sueldo de los choferes.

{{{htmlAmp}}}

"Hasta el momento no depositaron el 50% que falta del sueldo. Nosotros esperamos hasta mañana al mediodía; si no aparece el depósito, se paran los servicios hasta que deposite", dijo el referente de Corrientes José Luis Sabao, según confirmó a El Litoral.

Un reclamo que escala: el origen del conflicto salarial entre las empresas y los choferes

El conflicto comenzó cuando las empresas informaron a la Secretaría de Trabajo de la Provincia que abonarían solo el 50% de los salarios de septiembre y postergarían el pago del monto restante hasta disponer de los recursos necesarios. La UTA dio a conocer esta situación el martes pasado.

Cuenta regresiva para el transporte urbano: el plazo límite fijado por la UTA

Ante este escenario, el gremio estableció el viernes como plazo máximo para que las empresas completen el pago de los haberes adeudados. Según explicaron, la decisión busca dar margen para alcanzar una solución y evitar que el conflicto avance hacia una medida de fuerza.

En el comunicado firmado por Sabao, la UTA remarcó que si no se acreditan los sueldos, "tomarán medidas de acción gremial a partir del día viernes a las 11 por tiempo indeterminado".

De esta manera, la continuidad del servicio de colectivos dependerá de que las empresas completen el pago dentro del plazo establecido.

¿Qué reclaman los choferes de colectivos?

Por su parte, desde la seccional Catamarca, detallaron que "hay dos empresas que no están pagando de acuerdo a las escalas salariales vigentes" y que se está "dejando de lado el reajuste de viáticos".

"Hay una pauta del 30 de julio homologada por el Ministerio de Capital Humano y Trabajo, y nuestro deber es hacerla cumplir. Si no hay solución, lamentablemente aplicaremos las medidas que sean necesarias", indicó el delegado de la UTA Roque Chanquía en diálogo con Ancasti Streaming.