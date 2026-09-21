Los albañiles coinciden: el secreto para construir mejores pisos es mezclar cemento con telgopor

En la construcción, a veces los métodos más simples son los que marcan la diferencia. Un truco que viene ganando terreno entre albañiles es mezclar cemento con telgopor, una técnica que promete mejorar pisos y contrapisos al hacerlos más livianos y con mejor aislación térmica.

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La clave está en añadir perlas de telgopor, también conocido como EPS, a la mezcla tradicional del hormigón. Esta incorporación genera un material denominado hormigón alivianado, que no solo reduce el peso de la estructura sino que también ayuda a mantener temperaturas más estables dentro de la construcción.

¿Cómo mezclar telgopor con cemento?

Para lograr una mezcla homogénea, es fundamental respetar tanto las proporciones como el orden de los ingredientes. Por ejemplo, para una media trompa mezcladora se recomienda comenzar colocando el agua, luego añadir el cemento y, finalmente, incorporar poco a poco las perlas de telgopor hasta obtener una pasta fluida y pareja.

Como referencia, para esa cantidad de mezcla se pueden utilizar aproximadamente dos baldes de agua, media bolsa de cemento, media bolsa de perlas de EPS aditivado y un balde y medio de arena. La incorporación de los materiales debe hacerse de manera gradual para facilitar que todos los componentes queden distribuidos de forma uniforme.

Un punto crucial de esta técnica es evitar que las perlas queden separadas o flotando en la mezcla. Por eso, es importante controlar cuidadosamente las cantidades y el proceso de incorporación. Además, se aconseja trabajar con rapidez para que la mezcla mantenga su consistencia. Otro aspecto a tener en cuenta es utilizar perlas de EPS aditivado y material limpio. También es necesario controlar visualmente la consistencia y evitar que la preparación quede demasiado líquida. Una vez terminada la mezcla, debe volcarse y nivelarse para conseguir una superficie pareja.

Este tipo de hormigón alivianado se usa con frecuencia en contrapisos, ya que facilita corregir desniveles sin sumar demasiado peso a la estructura. También se emplea en rellenos, nivelaciones y, en algunos casos, sobre losas y techos, donde se busca aliviar la carga sin perder resistencia.

Además de reducir el peso, una de las ventajas de incorporar EPS es el aporte de aislamiento térmico que puede ofrecer el material. Esto hace que la técnica resulte especialmente útil en determinadas soluciones constructivas donde se necesita combinar una menor carga estructural con mejores condiciones de aislación.

Así, este truco sencillo y accesible se posiciona como una alternativa eficaz para quienes buscan mejorar la calidad y funcionalidad de sus obras, combinando economía, practicidad y mejores resultados en pisos y superficies.