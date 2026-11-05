La 35° Marcha del Orgullo tendrá una jornada de testeos gratuitos de VIH en la Ciudad de Buenos Aires. La organización AHF Argentina instalará un espacio para realizar pruebas rápidas y confidenciales este sábado 7 de noviembre, de 10 a 14, en el centro porteño. La iniciativa apunta a concientizar sobre la importancia de conocer el estado serológico y facilitar el acceso al diagnóstico temprano.

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AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation) ofrecerá testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH entre las 10 y las 14 del sábado 7 de noviembre. El puesto estará ubicado sobre la calle Lima, entre las avenidas Belgrano y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se desarrollará durante la jornada de la 35° Marcha del Orgullo y estará abierta a quienes quieran conocer su estado serológico.

Además de los testeos, la organización participará de la caravana de camiones que acompañará la movilización. Su vehículo llevará la consigna "Ahora más que nunca" y contará con dos DJs que tocarán en vivo durante el recorrido. La campaña busca reforzar la importancia de la prevención, el acceso a información y la eliminación de los prejuicios que todavía rodean al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

VIH en Argentina: los datos que alertan sobre la falta de diagnóstico temprano

Uno de los principales motivos detrás de la iniciativa es la cantidad de personas que llegan a un diagnóstico sin haberse realizado previamente una prueba. Según un relevamiento de AHF Argentina, durante 2025 el 32% de quienes se testearon con la organización lo hicieron por primera vez en su vida.

El dato adquiere mayor relevancia al observar que tres de cada diez nuevos diagnósticos detectados durante ese período correspondieron a personas que nunca se habían realizado un test de VIH. A esto se suman las cifras del Boletín Epidemiológico N° 42 sobre Respuesta al VIH y las ITS en Argentina. De acuerdo con ese informe, en el país se notifican aproximadamente 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año.

El documento también señala que el 49% de los diagnósticos son tardíos y que el 30% se produce en etapas avanzadas de la infección, cuando el sistema inmunológico ya presenta un deterioro importante. Estos indicadores reflejan las dificultades que todavía existen para garantizar que las personas accedan a un diagnóstico oportuno y puedan iniciar el tratamiento correspondiente.