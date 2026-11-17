A metros del monumento que recuerda al Libertador, en la renovada plaza San Martín de La Plata, el retoño del pino histórico se mantiene en pie pero sin fuerzas. Su copa aparece casi desprovista de follaje y el tronco se inclina sobre el cantero circular que lo alberga desde hace más de ocho décadas.

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Para los vecinos y las vecinas que lo observan a diario y para los especialistas consultados, el diagnóstico es coincidente: el ejemplar está agonizando.

La historia del retoño

El árbol llegó a ese espacio en 1941, traído por dirigentes del club Universitario; entre ellos Anselmo Marini, quien luego sería gobernador bonaerense entre 1963 y 1966. En aquel momento se colocó al pie del ejemplar una placa que lo identificaba: “Retoño del Pino de San Lorenzo: Dios le dio vida, San Martín historia”. Esa placa, sin embargo, desapareció hace varios años y hoy no queda rastro de ella en el cantero.

El pino original es el que cobijó a San Martín el 3 de febrero de 1813, después de la batalla de San Lorenzo. Allí, a orillas del Paraná, el Libertador se protegió bajo su sombra para dictarle al teniente Mariano Necochea el parte en el que comunicaba al Superior Gobierno la victoria sobre las fuerzas españolas. Ese documento, redactado en medio del paisaje santafesino, se convirtió en una pieza clave de la historia argentina y dio origen a la leyenda del pino.

El deterioro de un símbolo histórico

El ejemplar que hoy permanece en la plaza es un pino piñonero (Pinus pinea) que fue perdiendo sus ramas inferiores por podas sucesivas, lo que afectó su equilibrio vertical. A eso se sumaron las plagas que lo debilitaron con el paso del tiempo. “Está casi muerto”, definió una ingeniera forestal e investigadora de la UNLP que se topó con el cuadro en los últimos días.

Desde el Foro en Defensa del Árbol fueron aún más categóricos: “Diría que está seco. Ocurrió luego de la finalización de la remodelación de la plaza”. La situación fue calificada como “gravísima” por el valor histórico del ejemplar.

Pero el deterioro no es nuevo. Especialistas en arbolado urbano venían sugiriendo medidas para garantizar la sobrevida del retoño desde hace tiempo. El último reclamo formal se presentó en febrero de 2015 y estuvo respaldado por un grupo amplio de entidades: la Fundación Biosfera, la Biblioteca Euforión, la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK), el club Universitario, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, el Centro de Residentes Riojanos, la Asociación Cultural Sanmartiniana, el Centro de Fomento General San Martín y el Instituto Belgraniano, entre otras. Sin embargo, el árbol siguió perdiendo vitalidad hasta llegar al estado actual.

La paradoja es que el retoño agoniza en una plaza que fue remodelada recientemente, a pocos metros del monumento que homenajea al mismo prócer que se refugió bajo el pino original. Mientras el bronce del Libertador sigue firme, el árbol que representa su historia se apaga lentamente.

La frase que San Martín escribió bajo la sombra del pino en 1813 —“me arrojo a pronosticar sin temor que este escarmiento será un principio para que los enemigos no vuelvan a inquietar a estos pacíficos moradores”— quedó grabada en la memoria colectiva. Hoy, más de dos siglos después, el retoño que debía mantener viva esa memoria parece no tener fuerzas para seguir contando la historia.