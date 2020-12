Controladores aéreos hacen asambleas en los aeropuertos

El coordinador de ATE ANAC, Marcelo Belelli, informó que los controladores aéreos realizarán asambleas como medida de protesta en los Aeropuertos pero señaló que “se prestará el servicio y no se afectará la operatoria para el arribo de la vacuna Spuntnik V”. En esa línea explicó que la prioridad es la salud de los argentinos.

"Hay una crisis estructural que lo impuso la gestión anterior. Durante el macrismo hubo políticas de vaciamiento en todo el Estado. Lo que ellos llamaron la revolución de los aviones debía imponerse con un Estado que no regule, ni controle", afirmó Belelli en una entrevista con El Destape Radio. Entre otras cosas, los controladores aéreos se encargan de regular la seguridad y también garantizar los servicios de emergencia en los aeropuertos.

Belelli destacó que han "decidido garantizar los vuelos de modo normal, más allá de que en algún aeropuerto pueda haber alguna asamblea que genera alguna demora. El referentes sindical explicó que los trabajadores quieren "transitar esta etapa del año de un modo más descomprimida. Pero la Administración de Aviación Civil atraviesa una profunda crisis estructural”.

Acerca de las actuales políticas en materia aeronáuticas y de las falencias que dejó el macrismo, Belelli reprochó que no fueron escuchados y al menos en el área de los aeronáuticos no impusieron cambios significativos. "Tuvimos reuniones en el Ministerio de Transporte pero no hubo soluciones y nosotros quedamos relegados a un segundo plano”, señaló.

El sindicalista adelantó que si la situación no se revierte, la semana próxima llamarán a una medida de fuerza para los primeros días de enero. “Queremos transitar un marco de solución y que escuchen nuestra agenda de reclamos”, concluyó.

Acerca de las nuevas restricciones aeroportuarias señaló que “hay que ser respetuosos de las decisiones que toma el ministerio de Salud, es importante que se tomen las medidas para cuidar la salud”.

Vacuna Sputnik V: el vuelo de Aerolíneas Argentinas regresa al país

El Airbus 330-220 de Aerolíneas Argentinas que salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza ayer a las 19:39 ya pega la vuelta desde el país euroasiático. Tiene horario de llegada a Argentina para el jueves a la mañana con la vacuna Sputnik V.

"Luego del proceso de carga en el aeropuerto de Moscú, las vacunas Sputnik V ya se encuentran en la bodega de nuestro A330 próximo a despegar hacia nuestro país. El vuelo AR1061 estima llegada a Ezeiza mañana por la mañana", comunicó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández encabezará esta tarde a las 17, en la Casa Rosada, una nueva reunión del Comité de Vacunación, encargado de diseñar la logística para distribuir y aplicar las vacunas contra el Covid-19 que dispondrá próximamente el Gobierno nacional.