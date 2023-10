Aerolíneas cruzó al pasajero que grabó un video discriminador: "No se opina más"

La aerolínea de bandera repudió al pasajero que discriminó a una de sus azafatas por su aspecto físico y se hizo viral en redes. "Sobre los cuerpos no se opina más", aseguraron.

Aerolíneas Argentinas le respondió al pasajero que, en las últimas horas, subió un video que se viralizó donde discriminaba por su físico a una azafata de la empresa. "Tenemos que reflexionar sobre ciertas prácticas que hay que prevenir y erradicar. Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS", publicaron junto a un video en la cuenta oficial de X (ex Twitter).

"Si vos sos un ser humano, no decir hombre o mujer, que sos un búfalo gigante de 2 metros de altura, no te postulás para azafata ni azafato porque no vas a cumplir tu potencial y lo vas a hacer mal el trabajo porque no entrás en el avión", expresa en el inicio del video el hombre. Y continúa: "Aparte vas a molestar al resto de la gente, entonces en una empresa normal esto no pasa...".

En esa línea discriminatoria, el pasajero ironizó con su altura: "Es como que yo me postule para tratar de entrar en un equipo de básquet de la NBA, imaginate que mi padre es el dueño del equipo y me aceptan. Estoy cagando a mis compañeros de equipo, o sea... Pero bueno".

Sin mencionarlo, horas más tarde, desde la aerolínea de bandera publicaron un mensaje en redes sociales donde le contestaron de manera contundente. "Hace 3 años publicamos este video en el que hacíamos autocrítica sobre la manera en que tratábamos a nuestras tripulantes en otros tiempos. Tenemos que reflexionar sobre ciertas prácticas que hay que prevenir y erradicar. Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS", remarcaron.

En el video, por los 70 años de historia, Aerolíneas Argentinas remarca que al mirar atrás "hay cosas que no los llenan de orgullo". Entre ellas señalan que ofrecieron viajes de negocios "solo a los varones" y pusieron a la mujer "únicamente en el lugar de madre", hablaron de su cuerpo, su ropa, su peinado y su edad. "Mostramos sus piernas para vender pasajes, mostramos que las mujeres estaban para servir y que un avión no podía ser piloteado por ellas", añaden.

Las imágenes del video son representativas sobre lo que la voz en off describe: hombres viajando en un avión, una mujer junto a sus hijos, un titular de 'no pudo entrar por antigua' con una foto de una mujer y otra con el de 'piernas de comisario' y hombres piloteando. "Entendimos el problema, fuimos parte de él y hoy queremos participar de la solución. Mirando al presente, con otra perspectiva", cierran.