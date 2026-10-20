Durante años, abrir la puerta de una casa simplemente representó buscar la llave y usarla. Sin embargo, la tecnología actual está cambiando esta rutina con la llegada de las cerraduras inteligentes, que ofrecen no solo seguridad, sino también una comodidad y control inéditos en el acceso a propiedades.

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Con estos sistemas, es posible gestionar quién puede ingresar, cómo y en qué momento. Con esta nueva propuesta, ya no hace falta entregar copias físicas ni coordinar horarios con visitas o personal doméstico. Desde el celular y gracias a la conectividad WiFi, se puede administrar todo remotamente, haciendo la seguridad mucho más flexible y práctica.

¿Qué ventajas ofrecen las cerraduras inteligentes frente a las llaves tradicionales?

Este avance no solo nos viene a facilitar la vida diaria, sino que también redefine el concepto de seguridad: “La seguridad deja así de significar solamente impedir un ingreso: también implica tener mayor control sobre quién accede a nuestra propiedad”, señalaron expertos en la materia.

Para desarrollistas e inmobiliarias, la tecnología se convierte en un diferencial clave. En un mercado competitivo, ofrecer cerraduras inteligentes mejora la experiencia del usuario antes incluso de entrar a la propiedad. Además, facilita la gestión de visitas y alquileres temporarios al eliminar la dependencia de llaves físicas.

Además, estas cerraduras permiten registrar cada acceso, generando un historial que mejora la vigilancia y facilita la detección de movimientos sospechosos. Así, la tecnología no solo protege, sino que también aporta tranquilidad y mayor control a los usuarios.

Bajo el lema “Creating Easy Smart Homes”, la marca EZVIZ propone un ecosistema integrado que permite combinar cerraduras inteligentes con cámaras de seguridad, videoporteros y otros dispositivos conectados. Así, una casa puede pasar de tener solo una cerradura a convertirse en un hogar completamente automatizado y seguro.

En Córdoba, Clickea, distribuidor oficial de EZVIZ con más de una década en el mercado, ofrece asesoramiento especializado para hogares, empresas e inmobiliarias. Además, cuenta con una red de instaladores certificados que garantizan el servicio con dos años de garantía y soporte local.

Las cerraduras inteligentes permiten gestionar el acceso de forma remota.

“Creemos que incorporar tecnología debe hacer nuestros espacios más seguros, prácticos y fáciles de administrar”, afirmaron desde Clickea, invitando a quienes desarrollan proyectos o buscan modernizar su hogar a acercarse y encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Consejos para elegir e instalar cerraduras inteligentes

Si estás pensando en sumarte a esta tecnología, tené en cuenta estos consejos:

Evaluá tus necesidades. No todas las cerraduras inteligentes son iguales. Algunas ofrecen acceso remoto, otras registro de historial, otras integración con cámaras. Elegí la que se adapte a tu hogar.

Verificá la conectividad. Asegurate de que tu casa tenga una buena señal de WiFi en la puerta de entrada. Sin conexión estable, las funciones remotas no funcionarán bien.

Buscá instaladores certificados. La instalación es clave para el funcionamiento y la seguridad. Elegí distribuidores oficiales que garanticen el servicio y ofrezcan soporte local.

Considerá la integración. Si ya tenés cámaras de seguridad o videoporteros, verificá que la cerradura sea compatible.

No descuides la seguridad digital. Cambiá las contraseñas predeterminadas, actualizá el firmware y usá autenticación de dos factores si está disponible. La comodidad no debe comprometer la protección de tus datos.