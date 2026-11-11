Acompañó al papa León XIV en Luján: la conmovedora historia del Cristo Negro que lleva ocho años de peregrinación

La historia del Cristo Negro de Esquipulas es una de esas historias en las que la fe, la perseverancia y los caminos de América Latina se entrelazan. Su presencia durante la misa que el papa León XIV celebró en Luján permitió volver a poner en primer plano una imagen religiosa que, antes de encontrar su lugar en la Argentina, protagonizó una extraordinaria peregrinación continental de ocho años.

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Cuál es el origen del Cristo Negro: su historia

El origen de esta representación de Jesús crucificado se remonta a 1594, en Esquipulas, Guatemala. Fue realizada por el escultor portugués Quirio Cataño, quien talló la figura en madera de cedro. Con el paso del tiempo adquirió su característica tonalidad oscura, atribuida a diferentes factores, entre ellos el envejecimiento de la madera y la exposición al humo de las velas. La imagen se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la devoción popular centroamericana.

El Cristo Negro.

Pero su historia en la Argentina comenzó mucho después. En diciembre de 1992, una peregrinación continental partió desde la Basílica de Guadalupe, en México, con el propósito de recorrer América Latina y el Caribe. Durante el trayecto se incorporó una réplica del Cristo Negro de Esquipulas, que comenzó a viajar junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Lo que siguió fue una travesía extraordinaria: durante ocho años, ambas imágenes recorrieron 19 países y aproximadamente 24.000 kilómetros. Pasaron por comunidades, ciudades y pueblos, donde fueron recibidas por miles de fieles que participaron de celebraciones y encuentros religiosos. En diciembre de 1999 llegaron a Tierra del Fuego. Allí recorrieron distintas localidades y alcanzaron Ushuaia, donde visitaron hospitales y establecimientos penitenciarios. Fue una de las etapas más conmovedoras de un viaje que buscaba llevar un mensaje de esperanza y acompañamiento a todos los rincones del continente.

La llegada de Cristo Negro a la Argentina

En diciembre de 1999 llegaron a Tierra del Fuego. Allí recorrieron distintas localidades y alcanzaron Ushuaia, donde visitaron hospitales y establecimientos penitenciarios. Fue una de las etapas más conmovedoras de un viaje que buscaba llevar un mensaje de esperanza y acompañamiento a todos los rincones del continente.

Finalmente, el recorrido llegó a su destino. El 10 de diciembre de 2000, después de ocho años de peregrinación, las imágenes quedaron instaladas en la Basílica de Luján, en el altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Desde entonces, el Cristo Negro forma parte del patrimonio religioso del principal santuario mariano de la Argentina.

Más de cuatro siglos después de su creación y 26 años después de su llegada a Luján, la imagen volvió a cobrar protagonismo durante la visita de León XIV. Su presencia junto al Sumo Pontífice no fue solamente un detalle de la celebración: fue también una oportunidad para recordar una historia de pueblos, fronteras, encuentros y una fe que recorrió América a lo largo de 24.000 kilómetros.