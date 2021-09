Estremecedor video: conductor alcoholizado atropelló y mató a un policía en Berazategui

El hecho se produjo el sábado 29 de agosto y el oficial de la bonaerense estuvo internado durante tres días.

Un oficial de la Policía de Berazategui murió luego de permanecer internado en terapia intensiva durante tres días tras haber sido atropellado junto a su familia en la localidad de José María Gutiérrez. El hecho se produjo el pasado domingo 29 de agosto durante la noche, alrededor de las 21 hs. La víctima, Ángel Carrizo, caminaba junto a su pareja y su hija por el Camino Real Sur, entre las calles 415 y 416.

Los embistió un automóvil Peugeot 505 y los tres fueron levantados por el aire, cayendo duramente al asfalto. Fue Carrizo quien se llevó la peor parte, ya que al caer golpeó su cabeza contra el suelo y quedó inmediatamente inconsciente. Su pareja y niña cayeron sobre él y si bien sufrieron golpes y lesiones menores, salvaron su vida. Los tres fueron trasladados al Hospital Evita Pueblo, donde fueron internados. El miércoles 1° de septiembre, durante las primeras horas de la mañana, falleció a los 36 años.

Durante el pasado viernes, se realizó una marcha para exigir justicia dado que el responsable que conducía alcoholizado todavía está libre a pesar de haber sido detenido, luego de endilgarle un accidente culposo con heridas. Familiares, amigos y allegados realizaron la convocatoria para las 17 hs en la rotonda de Alpargatas y desde allí marcharon por la avenida 413 hasta la estación de trenes, pasando por las calles 455 y 416, finalizando en el lugar del accidente.

En diálogo con el medio "El Progreso", Agustín, tío del policía fallecido, dio detalles de lo ocurrido: "Ellos caminaban por la calle, pegados al Velódromo municipal, porque en ese lugar no hay vereda. En ese momento vino este auto y los levantó por el aire". Y sostuvo: "El tipo está en libertad cuando debería estar detenido". Por otro lado, manifestó en declaraciones con el Centro Informativo Berazategui (CIB): "Pudimos saber que el detenido no tenía registro, la policía actuó bien pero más arriba no dan la orden de detención". La causa es llevada adelante por Karina Santolin, de la Fiscalía 7 de Berazategui.