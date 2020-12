Este viernes se entregó a la Justicia Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años acusado de manejar el auto que terminó con la vida de Isaac Sus, el niño de 5 años que fue atropellado en el barrio porteño de Flores.

El joven habló por primera vez tras el accidente que sucedió el jueves 17 de diciembre y, después de 7 días prófugo, se presentó en la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. En declaraciones a la prensa, Papadópulos le pidió disculpas a la familia y reconoció que él era quien manejaba al momento del accidente.

Una vez que salió de la comisaría, el joven acusado reconoció a los medios el motivo de su huida: "Tenía miedo. No sabía que hacer".

Más temprano, Roberto Herrera, el abogado de Papadopulos, justificó también el motivo de su fuga. "Se fugó porque no tenía registro. Se asustó por la situación, no pensó que había fallecido una persona", expresó el abogado y afirmó que el joven "no estaba alcoholizado" al momento del accidente.

El joven esquivó varias de las preguntas que le hicieron los cronistas. No dijo nada sobre su posible condena ni aclaró las acusaciones que decían que él no tenía licencia de conducir y que poseía muchas actas de infracción. Tampoco respondió si iba alcoholizado al momento del accidente.

Lo último que dijo Papadopulos antes de subirse al auto y retirarse del lugar fue: "Le pido disculpas a la madre del nene. Perdón, mil disculpas".

El accidente

El jueves 17 de diciembre a las 23 horas, Ricardo Papadopulos cruzó en rojo en la esquina de las avenidas San Pedrito y Directorio, en el barrio de Flores.

Tras su imprudencia, atropelló a dos personas: Isaac Sus, de 5 años, y su madre, Débora. El niño murió tras el impacto y la mujer permanece internada en el Hospital Piñero, con fracturas y politraumatismos.

En el momento del impacto, el conductor se dio a la fuga. Durante varios días hubo una investigación para conseguir testigos del hecho. Las cámaras de seguridad captaron la huida de Papadopulos y pudieron identificar el vehículo Volkswagen Golf.