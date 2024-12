Derrumban la casa donde cayó el avión en San Fernando: "Vi al piloto pidiendo que lo ayudan a salir”

Tras el accidente del avión privado que impactó contra una vivienda, luego de despistarse cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de San Fernando, la dueña de la casa afectada relató detalles impactantes del momento del accidente aéreo fatal. Contó que vio al piloto pedir ayuda para salir del avión y que nadie lo ayudó. La casa comenzó a ser derrumbada y la familia pidió ayuda. Por otro lado, durante la jornada de este jueves, retiraron los cuerpos de los fallecidos y partes de la aeronave, mientras se realizan peritajes.

"Yo estoy bien, gracias a Dios. No dormí nada, la noche fue difícil. Agradeciendo a Dios, que estoy viva, igual que mi nieta que está embarazada", comenzó contando Narcisa, dueña de la casa afectada en TN. La mujer relató cómo fueron los momentos previos al accidente y contó que se encontraba afuera y “vio venir” al avión sobre su casa y “no pudo hacer nada”.

"Estaba afuera porque tengo un negocio y menos mal que no vino ninguna persona a comprar en ese momento... Yo lo vi venir, subió arriba del alambrado. Vi que subía y bajaba. Agarró la punta de la casa y ahí explotó, se prendió fuego. Vi a la persona que estaba adentro, pidiendo que lo ayuden a salir, nadie se acercaba, mi nieta no me dejó ir", relató. La mujer contó una imagen impactante que “no se va a sacar más de la cabeza" cuando “el piloto y el copiloto se abrazaron” al darse cuenta “que no iban a poder salir, y ahí murieron los dos”. Y admitió: “Fue una imagen horrible, tengo esa imagen en mi cabeza".

"Se quemó todo el techo de mi casa, explotó la garrafa de arriba y agujereó toda la losa. Pasó para abajo, cayó en mi negocio. No es fácil esto. La casa no tiene arreglo, hay que romperla, demolerla. La municipalidad me va a dar una casa vieja, para vivir", expresó.

"No pude sacar nada de mi casa, nada. Estamos esperando que nos dejen entrar para sacar papeles y documentos. Tenemos que esperar que saquen el avión y después los peritajes", dijo la mujer y agregó: "El municipio todavía no me ofreció nada, espero que nos pongan un buen abogado y nos ayuden". En este sentido, sostuvo que siempre tuvo miedo por el aeropuerto. “Hace unos años, se sentó una avioneta en el medio del techo y después cayó al piso. Lo único que pedía era que no sea a la noche que estamos durmiendo, porque explota ahí y morimos todos", cerró.

Quiénes eran el piloto y copiloto

Martín Fernández Loza

Edad: 44 años.

Rol: Piloto del avión.

Experiencia: Tenía una amplia trayectoria en aviación ejecutiva.

Origen: Residía en Buenos Aires.

Agustín Orforte

Edad: 35 años.

Rol: Copiloto del vuelo.

Experiencia: Contaba con varios años de experiencia en vuelos privados.

Trayectoria: Se destacaba en el ámbito de la aviación comercial.

Detalles del accidente

El miércoles al mediodía, un avión privado Challenger 300 con matrícula LV-GOK se estrelló contra una vivienda en San Fernando. La aeronave, que había despegado de Punta del Este, intentaba aterrizar en el aeropuerto local cuando ocurrió el fatal accidente. La tragedia tuvo un saldo de dos fallecidos: el piloto y el copiloto, que fueron retirados del lugar del accidente en las últimas horas.

El avión, que pertenece a la familia del presidente de River Plate, Jorge Brito, había sido alquilado como vuelo chárter a un tercero. Tras despistar, se incrustó en una de las casas más cercanas al aeropuerto del municipio, desatando un incendio que terminó con la vida de ambos tripulantes. Afortunadamente, las personas que vivían en las casas afectadas lograron salir ilesas.

Ahora, las causas del accidente aún son motivo de investigación por parte de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado; mientras Bomberos de San Fernando desplegaron un importante operativo para contener el incendio y evacuar a los vecinos de la zona. En este marco, las autoridades iniciaron una investigación para determinar los factores que llevaron a la aeronave a no alcanzar su destino y los posibles problemas técnicos que pudieron haber influido en esta tragedia.