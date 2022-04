Dos menores denuncian que fueron drogadas y abusadas en un boliche de Palermo

El hecho ocurrió en el boliche "Crobar". Las víctimas tienen 17 años y admiten que comenzaron a sentirse mareadas y sin control de su cuerpo luego de tomar una bebida ofrecida por los agresores.

Dos adolescentes de 17 años denunciaron que fueron drogadas y abusadas en un reconocido boliche de Palermo llamado "Crobar". Según informaron fuentes policiales a El Destape, el lamentable hecho ocurrió el pasado sábado a la madrugada, cuando las menores ingresaron a este local bailable ubicado en Freire y Av. Infanta Isabel.

Allí, se encontraron con dos hombres que al parecer son relaciones públicas del boliche. En ese momento, los acusados les habrían ofrecido una bebida alcohólica y, después de ingerirla, las jóvenes perdieron el control de sus sentidos, sin llegar a perder completamente la consciencia.

Fue en ese instante que los hombres se abalanzaron y comenzaron a tocarlas, intentando abusar carnalmente de ellas. Pero las menores pudieron sacárselos de encima y alertaron a las personas que estaban a su alrededor de lo que estaba pasando, por lo que pudieron ser rescatadas.

Las adolescentes fueron trasladadas al Hospital Fernández tras un llamado al 911 y los hombres, aparentemente empleados del boliche Crobar, fueron imputados por "abuso deshonesto". La fiscal dispuso medidas de rigor y decidió comunicar lo ocurrido a la Agencia Gubernamental de Control sobre el ingreso de menores en el establecimiento.

Otro abuso en un boliche: una menor de 14 años fue abusada en Pinar de Rocha

El abogado de la familia que denunció el abuso sexual a una adolescente de 14 años en el boliche Pinar de Rocha, de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, declaró que los exámenes médicos arrojaron "lesiones y señales inequívocas de haber sido abusada sexualmente", y aún se desconoce si la intoxicación que sufrió "se dio solo por bebidas alcohólicas u otras sustancias".

Javier Baños, abogado de la familia de la víctima, manifestó que el parte médico evidenció "señales inequívocas" de abuso, y que la menor de edad actualmente se encuentra estable. También remarcó que el boliche "tiene una responsabilidad tremenda porque fallaron los controles de seguridad".

Una menor de 14 años denunció ser abusada en Pinar de Rocha.

La madre de la víctima relató que su hija se escapó con varias amigas, con quienes asistió al boliche bailable Pinar de Rocha, ubicado en avenida Rivadavia al 14700, en la zona oeste del conurbano. Una vez en el interior del local bailable, según expresó la denunciante, la adolescente ingirió una bebida que le hizo perder el conocimiento. Tras despertar, la chica advirtió que presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual, por lo que su madre la trasladó al Sanatorio Güemes, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde la indicaron realizar la denuncia en la línea 137.

En tanto, la madre de la joven señaló que su hija se encuentra en tratamiento con "retrovirales, infectólogos, psicólogos y reposo en casa", y agregó que en su familia se encuentran "todos destrozados". "En este momento está de reposo y no entiende nada, no quiere que la miremos ni que la rocemos. Me tomé los días necesarios para estar con ella, lo que quiero es que esto no le pase a nadie más", declaró.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año